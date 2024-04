¿Eres solidario? Con tu declaración de la renta tienes dos oportunidades sin coste

Marcar la X solidaria y la casilla de la Iglesia son dos gestos compatibles que no dividen nuestra ayuda, sino- que la multiplican. Es una iniciativa que nos permite controlar donde va una pequeña parte de nuestros impuestos en nuestra declaración anual de la renta. No tiene coste económico alguno para el contribuyente y sí un gran impacto social que hace posible más de 50 millones de actuaciones directas cada año en beneficio de las personas que más ayuda necesitan en nuestra sociedad.

Solo en 2023, más de 12 millones de personas marcaron la X solidaria en su declaración y casi 9 millones de personas la casilla de la Iglesia. Con ello la ayuda no se divide, sino que, por el contrario, el contribuyente pide que se destine a cada apartado un 0,7 por ciento de la cuota íntegra de tu declaración del Impuesto de la Renta las Personas Físicas (IRPF).

Para la Iglesia, el aumento en casi 210.000 aportaciones con respecto a 2022 supuso un récord en términos absolutos hasta alcanzar los 8,7 millones en 2023. Lograron unos ingresos de 358 millones de euros, 38 millones de euros más que el año anterior, todo un récord en términos absolutos. Esta asignación tributaria financia de media el 22 por ciento de la actividad pastoral y asistencial de las diócesis.

Por otro lado, más de 300.000 personas más que en 2022 marcaron el año pasado la casilla 106 o “X Solidaria” que fue apoyada por algo más de 12 millones de personas, el 53 por ciento de los contribuyentes, lo que generó unos ingresos de 475 millones de euros destinados a proyectos sociales.

Ramona está conectada y más feliz gracias a la X Solidaria

Detrás de estas cifras hay muchas personas como Ramona Campos de 87 años que gracias a la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida hoy está mucho más conectada con su familia, con sus amigos y todo gracias a un mejor dominio de la tecnología.

“Yo he podido aprender a poner un mensaje con el móvil, a hacer una videoconferencia con mi nieto que está en Italia, a ponerles un WhatsApp a las amigas y a coger las llamadas que ahora me pueden hacer todas las noches mis hijos y mis nueras. A mí antes el teléfono no me gustaba nada ya que me parecía una pérdida de tiempo y ahora me doy cuenta que no es así y que me viene bien, que me favorece” explica a COPE Ramona.

Forma parte de las más de 300 personas que participan en Madrid, Andalucía y Galicia en el programa “TIC y Mayores: Generación de buenas prácticas para el bienestar de las personas mayores” que le ha permitido integrar la tecnología en su vida: “Yo a la Alexa, le digo, ponme flamenco que me encanta y entonces yo estoy pintando y a mí se me olvida el mundo y todas sus tristezas”.

Álvaro “muy agradecido” por recibir ayuda con la X de la Iglesia

Álvaro Illanas tiene 25 años y agradece poder ser uno de los beneficiarios de la labor del Centro de Orientación Familiar (COF) de la diócesis de Segovia, la ayuda de psicoterapia que allí recibe le está siendo muy útil, según cuenta a COPE.

“Después de dos años, está siendo una gran ayuda, por todo el trabajo que hacen he podido llegar a un punto en el que estoy mucho mejor y ya veo la vida de otra manera. La verdad es que no tenía ni idea de que la Iglesia estuviera detrás de este tipo de apoyo, del COF y no me enteré hasta un año o un año y medio después de recibir la ayuda y se agradece mucho”, explica Álvaro.

Lo que más le llamó la atención fue la cercanía y la humanidad que allí encontró con profesionales como la psicoterapeuta Noelia Bravo. Y todo porque según explica a COPE esta profesional: “se atiende al que venga independientemente de dónde venga y de cómo venga, aquí no se juzga a nadie, es algo fundamental, lo primero para poder acompañar a alguien en su proceso. Y luego yo no voy a cobrar a nadie. Con esa libertad cuento y con esa libertad trabajo”.

9 de cada 10 personas de las 280 que atienen al año en este centro ubicado en el antiguo hospital de la Misericordia en Segovia “no son católicos practicantes ni vienen derivados de una parroquia sino que llegan hasta nosotros por el boca a oreja. Buscan acompañamiento, escucha y terapia en situaciones de crisis en cualquier etapa de la vida”, subraya Bravo.

Lleva funcionando 20 años pero el perfil de los usuarios, señala, está cambiando: “la demanda antes era más de familia y ahora es más individual, solicitan más que les traten individualmente a ellos por un problema con su pareja, su hijo, su padre o su hermano. La mayoría de la gente es española y son necesidades emocionales más básicas de las que veían hace unos años”.

También atienden a personas migrantes como la venezolana Suling Beaujean, a su marido y sus dos hijas de 15 y 8 años. A Suling la están ayudando a dejar atrás una depresión y un cuadro de ansiedad. Explica a COPE, que además de lograr desarrollar muchas herramientas útiles para tanto para su vida como para educar a sus hijas y de forma gratuita, allí recibe de Noelia “las palabras de aliento que necesito”.

Hasta el 1 de julio puedes multiplicar la ayuda social

Desde el pasado 3 de abril y hasta el 1 de julio que está en marcha la campaña de Renta es posible disponer de parte de nuestros impuestos para multiplicar la ayuda social. Lo deseable, según los expertos consultados por COPE, es marcar tanto la casilla 105 de la Iglesia como la 106 de fines sociales.

“Con ello no dividen, sino que multiplican la ayuda. Destinarán un 0,7 por ciento de sus impuestos a atender las necesidades de la Iglesia y un 0,7 por ciento también a proyectos sociales muchos de ellos desarrollados por organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas. Este gesto tan sencillo el contribuyente hace que una parte de sus impuestos no vayan al Tesoro sino a ayudar a quienes más lo necesiten” explica a COPE Yolanda Besteiro, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Es la plataforma encargada de hacer campaña para que marquemos la X Solidaria. Si todo el mundo lo hiciera podrían duplicar el presupuesto y con ello unas actuaciones que solo en 2023 alcanzaron los 47,5 millones para apoyar a mujeres víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, niños, familias y otros colectivos vulnerables.

“Queremos apelar especialmente a los jóvenes que -creemos por desconocimiento- no marcan la X solidaria, sobre todo a quienes hacen por primera vez la declaración de la renta ya que deben saber que consigan apoyar y ayudar a quienes más lo necesitan”, subraya Besteiro.

También la Iglesia hace campaña para poder multiplicar la solidaridad de los contribuyentes y este año han organizado la iniciativa “Un viaje por Tantos” en el que han invitado a 15 personas que no marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta a ver con sus propios ojos la labor social y espiritual de la Iglesia visitando seis proyectos. Al final de este periplo, 3 de cada 4 cambiaron de opinión y marcarán este año la casilla 105.

José María Albalad director del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia explicaba en la Linterna de la Iglesia de COPE que el objetivo es “ser una Iglesia de puertas abiertas con hechos”. Se apuntaron más de 200 personas para vivir la experiencia de las que fueron seleccionadas 8 mujeres y 7 hombres para visitar en un autobús diferentes proyectos

“Ha sido un viaje transformador, 11 de los participantes cambiaron su visión, 2 de ellas se lo van a pensar y otros 2 decidieron seguir como estaban. Hablamos del 75 por ciento y, sin querer extrapolar, sí confirma la hipótesis de partida y es que la Iglesia mejora en las distancias cortas y que, cuando uno se acerca a su labor, con personas con proyectos concretos, se encuentra con una realidad mucho más positiva de la que imaginaban o de la que a veces reflejan los medios de comunicación”, afirma Albalad.

Considera que los casi 9 millones de personas que forman parte de la familia X tantos “son muchos estadios llenos y un equipo enorme que prueban que la iglesia es conocida y valorada en la sociedad de española pero también hay que decir que hay un 70 por ciento de contribuyentes que no nos apoyan todavía”.

Cada cruz que ponemos en la casilla 105 o 106 dedicamos supone 42 euros de media por contribuyente para fines sociales y/o para la Iglesia: “que cada contribuyente mire el borrador para comprobar si así lo desea que están marcadas esas casillas y, en particular, quienes hacen por primera vez su declaración de la renta”. Y todo porque son fondos que llegan, en ocasiones, a donde el Estado no llega.