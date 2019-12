El equipo de fútbol mexicano que se burla de esta canción feminista: "El violador eres tú"

El tema Un violador en tu camino, ideado por el colectivo chileno Lastesis, se ha convertido en todo un himno feminista a raíz del último Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

“Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía,

el violador eres tú,

son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el Presidente”.



La letra de la canción dice así: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente”.

Además de hacerse viral en las redes sociales y extenderse por varios países, Un violador en tu camino ha protagonizado una polémica en las últimas horas por su utilización, de forma no apropiada, por parte de un equipo de fútbol mexicano.

Se trata de la escuadra sub17 del Club América. Algunos de sus miembros decidieron ponerse a bailar la coreografía viral de Un violador en tu camino en el vestuario, entre las risas de los compañeros que asistían a la escena. Algo que no ha sido precisamente motivo de orgullo en la entidad, que ya ha lanzado un comunicado para pedir disculpas.

�� Comunicado Oficial:

“Investigaremos lo ocurrido de manera expedita y tomaremos medidas disciplinarias”, expresó el América. El club quiere llevar a cabo “un serio proceso de capacitación en la prevención de temas de violencia de género y en el uso adecuado de redes sociales”. Además, dejó claro en su postura oficial al respecto del vídeo de los futbolistas que “no compartimos ni solapamos actitudes que fomenten la violencia”. También que “directiva y jugadores nos sentimos profundamente apenados por los hechos”.

Dos de los futbolistas del equipo también se han pronunciado sobre lo sucedido en las redes sociales. “Ya me cayó la ley, raza…”, comentó el defensa Juan Espitia, con cierta crítica a la denuncia del tema que realizó otra usuaria de Twitter. Esta se enteró de la identidad de los protagonistas del vídeo y la reveló de forma pública.

Otro defensa del América sub17, Omar Lomelí, publicó un comunicado. “A raíz de un video publicado en mi cuenta de personal de Facebook, ofrezco mis disculpas al público en general, a las mujeres de México, a las familias que han sufrido por esta ola de violencia contra las mujeres, a mis compañeros del Club América, a la institución que pertenezco y a los que se hayan ofendido por dicho material”, expone el joven deportista.

“En ningún momento fue nuestra intención burlarnos de la situación o del movimiento que hoy encabezan las mujeres alrededor del mundo. Y sabemos que no hay excusas, por lo que acataremos las medidas que tome el club con nuestras carreras futbolísticas”, añade Lomelí. Además, confiesa que se compromete “a asistir a talleres sobre el feminismo y los derechos de las mujeres”, para educarse “mejor sobre el tema”.

“Sin duda, esta triste experiencia me servirá en mi formación como futbolista y persona, para no ser irresponsable y saber que tenemos una enorme responsabilidad pública con valores como el compañerismo y el respeto”, concluye.