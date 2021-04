El epidemiólogo que ayudó a terminar con la viruela avisa sobre lo que pasa con las cepas: "Cada semana"

Larry Brilliant es uno de los epidemiólogos más prestigiosos en todo el mundo. A sus 74 años, fue uno de los encargados del programa que erradicó la viruela y asesoró a los directores de 'Contagio'. Algunos aseguran que predijo la pandemia por la covid-19.

El experto ha concedido una entrevista en la CNN y ha indicado que está preocupado por las nuevas variantes del coronavirus. Además, incidía en la necesidad de tener un plan de apoyo que no se sustente únicamente en las vacunas.

"Estoy bastante preocupado por las variantes", contaba Brilliant en esta entrevista antes de afirmar que la vacuna de AstraZeneca es ineficaz en un 90% ante la variante sudafricana. Asimismo, cree que la variante vista por primera vez en Brasil puede tolerar la reinfección y recordaba que la británica es más contagiosa.

"I'm quite worried about the variants. We seem to be getting not only many variants but variants of concern almost every week," says epidemiologist Dr. Larry Brilliant on Covid-19.



"I think we have to have a backup plan in addition to vaccinating everybody as fast as we can." pic.twitter.com/o7F0iDHfEh