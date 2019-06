Encuentran muerto al youtuber 'Etika' después de estar desaparecido casi una semana

El youtuber Desmond Amofah, conocido online como Etika, ha sido encontrado muerto en Nueva York, menos de una semana después de que se denunciara su desaparición, según fuentes policiales. La policía descubrió su cuerpo en el East River después de responder a una llamada al servicio de emergencias. Etika llevaba desaparecido desde el 19 de junio.

