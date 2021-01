Empresas.- Oticon lanza un audífono que utiliza tecnología inteligente para imitar la forma en que funciona el cerebro

Oticon ha anunciado el lanzamiento de 'Oticon More', el primer audífono que ha sido optimizado para ayudar al cerebro a procesar el sonido de forma más natural. Así, este audífono rompe con la fórmula tradicional que únicamente permitía a los usuarios escuchar mejor desde una sola dirección.

'Oticon More' utiliza las capacidades inteligentes de una red neuronal profunda para emular la forma en la que funciona el cerebro y trabaja con los sonidos basándose en la experiencia y los procesos de aprendizaje a los que ha sido sometida.

Esta red neuronal profunda ha sido entrenada con 12 millones de escenas sonoras de la vida real. Con esta inteligencia integrada, el nuevo audífono de Oticon ha aprendido a reconocer sonidos de todo el mundo, sus detalles y cómo deberían sonar para que el cerebro los pueda interpretar correctamente.

'Oticon More' integra un chip nuevo, 'Polaris', que multiplica por ocho la memoria y duplica la capacidad de procesamiento en comparación con la anterior generación de chips de Oticon. Esta plataforma presenta siete núcleos, ofrece una capacidad de procesamiento superior y optimiza el consumo de energía.

'Oticon More' garantiza un 'streaming' directamente desde dispositivos iOS y Android, y está preparado para la próxima generación de conectividad basada en el próximo estándar Bluetooth LE Audio. 'Oticon More' también ofrece conectividad a Internet y compatibilidad con la aplicación Oticon ON. Además, asegura un día completo de autonomía de batería, incluso realizando funciones de 'streaming', y cuenta con un sistema de carga rápida en solo tres horas.

"Después de años de innovación, estudio y colaboración con instituciones líderes en investigación de todo el mundo, Oticon ha alcanzado un conocimiento y entendimiento únicos de cómo el cerebro percibe el sonido. En contra de la creencia habitual, las investigaciones han demostrado que el cerebro necesita acceder a todos los sonidos del ambiente para funcionar de forma adecuada. Al trasladar este conocimiento a la tecnología auditiva, permitimos a los usuarios de audífonos disfrutar de paisajes sonoros más completos y sacar más partido a la vida cuando utilizan nuestros productos, lo que a su vez puede tener efectos realmente positivos en su salud y bienestar. Como siempre, estamos comprometidos con proporcionar mejoras tecnológicas y de salud a las personas que conviven con la pérdida de audición, y 'Oticon More' es un ejemplo de cómo lo hacemos. Ha llegado la hora de una nueva perspectiva en el cuidado auditivo, y este nuevo audífono es la solución", ha comentado el jefe de Audiología de Oticon, José Luis Blanco.