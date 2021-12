Elon Musk: su gran intuición para analizar la economía le convierte en persona del año para la revista 'Time'

Este lunes, la revista 'Time' ha dado a conocer a la persona del año. Elon Musk, cofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, ha sido el elegido este 2021. La revista estadounidense ha destacado, además de su fortuna, que se estima superior a los 250.000 millones de dólares, su capacidad para influir en la Bolsa de Nueva York, con tan solo publicar un mensaje en Twitter. "Con un movimiento de su dedo, el mercado de valores se dispara o se desmaya. Un ejército de devotos está pendiente de cada una de sus palabras", apuntan desde 'Time' para describir la influencia de la persona de este 2021.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOYhttps://t.co/8Y5BhIldNspic.twitter.com/B6h6rndjIh