Elena Huelva, la influencer que combate al cáncer entre bailes y conciertos: "Es una historia 100% real"

En 2019 a Elena Huelva le diagnosticaron un cáncer óseo con tan solo 16 años, del que recayó en 2020 tras una revisión. Actualmente la joven sevillana lucha contra varios nódulos en los pulmones siempre desde la esperanza y el optimismo que irradia a través de su cuenta de instagram.

En apenas dos años, Elena ha entrado en la vida de sus 283.000 seguidores, que sufren como si fuera un miembro más de su familia cuando tiene que ser ingresada en el hospital Virgen del Rocio, someterse a un nuevo TAC o a una sesión de quimio, pero que a su vez vibran cuando la joven celebra una victoria del Betis, vive en directo los conciertos de sus admirados Manu Carrasco o Aitana o nos deleita con sus bailes. Y todo ello sin ser concursante de reality.

Una chica que exprime cada segundo de su vida porque, como ella bien se encarga de recordarnos, “nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente”. Ahora, sus experiencias las ha compartido en su libro 'Mis ganas, ganan' de la editorial 'Montena'.

"La gente se ve muy reflejada en mi historia"

COPE.es ha tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre Elena Huelva, que el pasado domingo 5 de junio firmó ejemplares en la Feria del Libro en el parque del Retiro de Madrid. Llegó a la cita cansada, ya que la noche anterior había acudido al concierto de Alejandro Sanz, con su inconfundible pañuelo en la cabeza con forma de turbante. Junto a ella su inseparable hermana mayor, Emi.

Los seguidores de Elena Huelva inundaban los aledaños del stand 277 de la feria para poder dar un achuchón a una mujer que cada dia se supera a si misma: “Yo creo que de mi historia llama la atención es que es 100% real, la gente se ve muy reflejada en ella, en lo que siento, en lo que conlleva estar con quimioterapia y pruebas, y también mi positividad, la manera en la que algo malo le busco esa cosita buena”, ha apuntado en COPE.es.

Pero su positividad y afán de superación no solo sirve para ayudar a personas que pueden estar atravesando su misma situación sino que, como ella misma reconoce, “es un círculo en el que ellos me ayudan a mí”, junto al amor de su familia y amigos.

Unos vídeos que, como ha explicado, se muestra tal y como es, sin trampa ni cartón: “No actúo. Grabo como soy, si acaso busco una luz mejor pero soy yo misma”, precisa con una sonrisa.

'Mis ganas, ganan' no es un libro de autoayuda"

Y esa forma de proyectarse es lo que se refleja en las páginas de 'Mis ganas, ganan', donde los lectores podrán conocer el proceso desde que le fue diagnosticado su cáncer en 2019. Un canto a la vida y a la positividad que, como ella misma ha querido destacar, no trata de ser un libro de autoayuda.

“No es un libro de autoayuda para personas que pasan por el mismo momento, es solo mi historia. Va dirigido también para alguien que no necesita ayuda pero le gusta saber más información sobre este tema del que se sabe poco, porque lo que sale en una película, es una película”.

Desde que su vida cambió hace tres años experimenta en primera persona los límites de la enfermedad, pero a su vez trata de absorber la vida y comerse el mundo: “Desde 2019 tengo semanas con quimio y a la siguiente semana tengo bajadas de derensas, de globulos rojos, necesito transfusión... y en la semana que me encontraba bien hacía de todo porque a la semana siguiente ingresaba y así siempre”.

Tres años en los que la joven sevillana ha empatizado especialmente con las enfermeras el hospital. Tanto es así que tanto ella como su familia 'dominan' todo el protocolo oncológico para los pacientes: “Sabemos cuando hay que ponerse el suero, cómo se pone todo... Es muy guay la enfermería, a mí no me llamaba la atención y ahora sí. No me dedicaría a eso, pero es superbonito porque haces un vínculo muy bonito con los enfermeros”, ha expresado.

El homenaje de Manu Carrasco y su anécdota con Aitana

La música, vivir conciertos en directo o el cine son algunas de las aficiones con las que Elena Huelva se evade. La música es la continuidad de su terapia. Manu Carrasco o Aitana son su debilidad, no solo por ser dos de los artistas más exitosos de nuestro país, sino por su calidad humana.

“A Manuel Carrasco le conocí en persona y es un amor. Sus canciones son especiales como las de Aitana. Me ayuda un montón la música, ayuda mucho”. Uno de los momentos más especiales que vivió Elena Huelva fue en el Wizink Center de Madrid,donde el intérprete andaluz le dedicó su tema 'Mujer de mil batallas' ante unas 15.000 personas.

“Fue alucinante. Que te dedique una cancion a ti es maravilloso, me sentí especial. Fue una sorpresa. Sentí mucha emoción porque mucha gente la cantaba y sentía que me la cantaba a mí”, recuerda con emoción.

“Al final el artista que tú admiras y que sabes que ha hecho esa canción y te ayudado a ti, y lo sientes de manera diferente que otras personas, pues es bonito que la gente lo sepa también. Es muy especial”, ha agregado.

Con Aitana guarda una anécdota que Elena Huelva revela en su propio libro, y que tuvo lugar durante una de las transfusiones a las que se sometió en el Virgen del Rocío: “Mi madre me habia conseguido las entradas para ir a verla y no me daba tiempo a llegar, hasta que el oncólogo dijo 'quitadle la bolsa para que vaya a verla, que le va a hacer más Aitana que la bolsa”.