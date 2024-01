Ecuador.- Ecuador reconoce "infiltraciones" en las instituciones en la fuga de 'Fito', jefe de Los Choneros

El secretario de Comunicación del Gobierno de Ecuador, Roberto Izurieta, ha reconocido que el sistema penitenciario del país es "fallido" y ha adelantado que la huída de prisión del jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias 'Fito', se debe a "infiltraciones" en las propias instituciones.

"Lo más probable es que se dieron infiltraciones y fue cuestión de horas", ha dicho Izurieta, quien ha reconocido que es "muy grande" el nivel al que han penetrado los grupos criminales en las instituciones del Estado.

Todo ello, ha explicado en una entrevista para Teleamazonas, será materia de estudio por parte de una Fiscalía que, pocas horas después de que se conociera la huída de 'Fito' este domingo, anunció la apertura de una investigación.

En la víspera, las autoridades ecuatorianas confirmaron la evasión de 'Fito' de la cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, una de las implicadas en la reciente ola de violencia e inestabilidad dentro de los presidios ecuatorianos.

No fue hasta bien entrada la tarde cuando el Gobierno reconoció que no conocía el paradero de 'Fito', quien no fue encontrado a primera hora de la mañana en su celda durante un operativo de control para requisar objetos prohibidos.

'Fito', detenido en 2012, fue sentenciado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. No es la primera vez que se fuga. Apenas un año después de su arresto se escapó junto a otros quince compinches, entre ellos quien era líder de Los Choneros hasta su muerte en 2020, Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', tras cuyo asesinato logró escalar hasta la cúspide de la organización.