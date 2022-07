El dueño de un restaurante de Barcelona responde la reseña de un cliente y no deja indiferente: "Digo..."

Internet tiene muchísimas utilidades. Entre ellas, permite a los usuarios hacer reseñas sobre sus experiencias en los establecimientos. Esta historia la protagoniza un usuario que acudió a un restaurante de comida japonesa que se encuentra en Barcelona. Su experiencia no fue muy positiva, quiso hacerlo público, aunque lo que sorprendió fue la respuesta del dueño, que no dudó en recriminarle sus palabras y aprovechó para hacer una broma.

Todo empezó con su calificación de dos estrellas al comercio que mostró su insatisfacción por el servicio que había recibido. "La comida es buena, pero no creo que valga lo que piden. Y a nivel detalle, si ofreces un chupito con lo que pago por cenar podrías invitar", escribía el comensal.





Ante estas palabras, el dueño del bar usó el nombre del usuario para desacreditar sus argumentos. "Sí, disculpa, es que no sé por qué no invitamos a un sake japonés de exportación... igual que el golf, los palos, ¿los regaláis? Digo, por lo que pagas por la hora", ironiza.









Este cruce de acusaciones ya cuenta con casi 60 retuits y 575 'likes' y ha generado, al mismo tiempo, comentarios de todo tipo. "Si es el restaurante quien sugiere el chupito, debería ser gratis. Si es el cliente quien pide el chupito, debería pagarlo. Punto", "digáis lo que digáis en estos temas Barcelona es una rancia. En cualquier punto de España, pides algo y te dan algo gratis, tu birra con su tapita, tu café con su bollería... aquí no te dan nada y alegan lo de siempre" o "pues iré a este restaurante, me encanta su filosofía", son algunos de los muchísimos mensajes que han respondido a la cuenta @soycamarero que publicaba los comentarios generando tras de sí este debate. Personas a favor del cliente y personas que se posicionaban de parte del establecimiento.

Un caso similar también en la ciudad condal

En esta ocasión, todo arrancaba con la queja de un cliente molesto que explicó que, de camino al restaurante, les cayó un "tremendo aguacero". Cuando llegó preguntó al encargado si habría posibilidad de cenar. "A lo cual, y viendo que mi pequeña de 20 meses estaba literalmente empapada bajo la lluvia junto a mí y mi mujer, nos respondió que no había tal posibilidad y que no se iba a liberar ninguna mesa en ningún momento ya que en breve iba a cerrar la cocina".





La respuesta no tardó en llegar y el encargado no dudó en criticar punto por punto las palabras de este usuario. "¿Y qué tal si no sacas a tu bebé de 20 meses en un día que estuvo nublado desde la tarde y con advertencia de lluvias fuertes directas al móvil por si las nubes no te eran suficiente? ¿Qué tal si llevas un paraguas o cobertura porque el día se anunciaba lluvioso? ¿Qué tal si en lugar de pelearte con quien hace su trabajo y tener a tu hija bajo el agua entiendes que llegaste tarde y si caminas 20 metros al café de al lado resguardas a tu niña?", recriminaba el dueño.