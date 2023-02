Dos clientes hacen una reseña negativa de un restaurante y Twitter no puede creer el motivo: "No me callaría"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. Esto queda de manifiesto en las reseñas, cada vez más populares y utilizadas por los usuarios.

Han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección. No obstante, el problema viene cuando las reseñas son negativas, lo cual ya condiciona a otros usuarios que deseen acudir a dicho local. Precisamente la conocida cuenta de Twitter @SoyCamamero se ha hecho eco de dos reseñas negativas publicadas sobre el mismo restaurante. Ambas, además, por el mismo motivo.



"Pongo una estrella no por el servicio, ni por la comida, ni mucho menos. Pongo una estrella por la chica de pelo corto que está en la barra de mañana. Por gritarle y hablarle mal a su compañero Yago", comienza la primera reseña. Este cliente, además, se posiciona a favor del joven: "Todos hemos empezado en algún momento, así que si esta chica es algo o tiene algún alto cargo en ese local, te doy un consejo: hay una delgada línea entre ser líder (que piensas que lo eres) a ser una dictadora".

La reseña, no obstante, no queda ahí: "Me explayo tanto en dar esta opinión porque todos hemos empezado en esto y se pasa mal si no tienes experiencia, y lo que menos necesitas es una persona machacándote. Las broncas en privado y no delante de la gente".

"Me amargaste el desayuno y me tuve que ir porque lo estaba pasando hasta mal yo por la cara que tenía el chaval. Creo que te olvidas de cuándo empezaste a trabajar, que seguro que no eras un 10. Si ese chico sigue ahí trabajando tiene que necesitar el dinero, pero estoy seguro de que va amargando a trabajar y está deseando que acabe el turno para perderte de vista", concluye este primer cliente. Este mensaje acumula ya 570 retuits y más de 4.000 me gusta.









La segunda reseña negativa: de 5 estrellas a 3

Lejos de ser la única valoración negativa de este local, otra clienta quiso dejar clara su opinión sobre el local que, lejos de ser positiva, bajó su reseña "de 5 estrellas a 3". En este sentido, la clienta matizó que no "porque haya dejado de gustarme su comida, ayer noche vivimos un episodio muy desagradable mientras cenábamos".

"La que parece ser la encargada, ha hablado fatal a uno de los camareros delante de toda la terraza, nosotros lo hemos oído y la mesa de nuestro lado también. Nos estropeó la cena. A esta chica le diría que hay que ser más humilde. No sé lo que pasó, pero se felicita en público y se corrige en privado. Es horrible utilizar un cargo de poder para tratar así a alguien, además este camarero se acercó a nuestra mesa en varias ocasiones y nos trató genial, todos coincidimos en lo majo que era antes de que pasase esto", continuó esta clienta.

Concluye de la siguiente manera: "Realmente si no pongo una estrella es por el demás equipo, camareros, cocina... porque si fuese por esa chica le pondría un 0 y no volvería".