¿Dónde están las Ketchup?

Las Ketchup marcaron un antes y un después en las verbenas de nuestro país. Un ritmo bailable y muy “flamenquito” que amenizó y todavía hoy sigue sonando en muchos hogares nostálgicos de nuestro país. Su gran éxito, “Aserejé”, llegó en el año 2002. El grupo lo conforman Lola, Pilar y Lucía Muñoz, tres hermanas que nos enseñaron una pegadiza coreografía. Como curiosidad, te cuento que algunos llegaron a asegurar que esta canción había “destronado” a la Macarena de los Del Río. Es preciso destacar que ninguna de ellas se imaginaba el éxito que iban a tener, un hit que todavía permanece en el recuerdo de millones de personas.

Tanto es así, que Las Ketchup vendieron por este 'hit' 7 millones de copias y fueron número 1 en países europeos como Reino Unido, Noruega, Finlandia o Alemania. Pero no quedó ahí. Los americanos también se rindieron a sus pies: en países como Brasil, Puerto Rico, Venezuela o Colombia siguieron a rajatabla el baile planteado por estas hermanas.

No obstante, tras el éxito que alcanzaron con “Aserejé”, tuvieron unos años en los que su fama no era tan alta. Hasta que Eurovisión, en el año 2006, las volvió a poner en primera plana. Las Ketchup invitaron a toda Europa a tomarse un 'Blodymary'. Además, sumaron una nueva incorporación: su hermana Rocío. Pasaban, por tanto, a ser cuatro las componentes del grupo. Por desgracia, el sencillo no convenció a Europa.... las hermanas quedaron en el puesto 21 de los 26 países que se presentaban al certamen. Tal fue el fracaso, que su presencia en los escenarios fue prácticamente nula. Distintos malentendidos con su discográfico provocó que Las Ketchup no volvieran jamás a publicar un nuevo álbum.

Tendremos que esperar hasta el año 2016 para volver a verlas. El grupo formado por Rocío, Lola, Pilar y Lucía fueron invitadas a interpretar 'Aserejé' en la primera semifinal del Melodifestivalen en Gotemburgo (Suecia). Sólo un año después, en 2017, reaparecieron también en un festival llamado Pa'l Norte, celebrado en Monterey (México). Una actuación que causó el aplauso entre los asistentes.

¿Qué ha sido de Las Ketchup?

José Huesca

Actualmente, el grupo no está en activo. Una de ellas, Pilar, sigue viviendo de la canción y hasta se ha atrevido a escribir. Lola, además, estudió flamencología y ha publicado la biografía de su padre... el guitarrista de flamenco Juan Muños alias “El Tomate”.

Lucia ha decidido centrarse en su faceta como 'mami' y permanece al cuidado de sus dos hijos. Ella ha asegurado que es mamá a tiempo completo. Pero el éxito de Las Ketchup permanecerá por siempre en la historia musical de nuestro país. Recordamos una imagen que compartía un tuitero en la que se ve, en el año 2018, como disfrutan los Noruegos del 'Aserejé'. El claro ejemplo de que la música no entiende de idiomas ni de fronteras.