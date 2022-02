El doctor Carballo manda una advertencia a las personas que quieren vacunarse tras haber padecido ómicron

El doctor César Carballo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país a la hora de analizar la actualidad de la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, las últimas semanas han estado marcadas por la irrupción de la variante ómicron, que ha disparado el número de casos durante la sexta ola. Ahora, que la situación está mejorando, muchos expertos, entre ellos el doctor Carballo ha pedido que se tomen medidas de prevención de cara a la posible llegada de nuevas variantes.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que la incidencia se ha reducido en 28 puntos en el último día (frente a los 50 en jornadas anteriores) y que también continúa decreciendo la presión hospitalaria, que baja al 11,9 % en las unidades de cuidados intensivos y en planta al 6,2 %.

El martes las comunidades comunicaron a Sanidad 22.194 nuevos casos, ayer casi 34.00 y hoy 35.892 infecciones. Los indicadores de la incidencia dibujan una curva descendente, propiciada también porque en varios territorios las pruebas diagnósticas con antígenos en domicilios o farmacia no computan para calcular la trasmisión, solo los test que se efectúan en los servicios de salud. Desciende también, aunque de forma leve, el indicador sobre la evolución de la pandemia en la última semana y lo hace desde los 257 casos hasta los 253, es decir solo 4 puntos en un día. Los contagios se mantienen aún altos con un leve repunte en los últimos días, aunque han descendido significativamente respecto a semanas anteriores en las que se superaron los 50.000.

Galicia es la comunidad con la mayor incidencia acumulada (1.059 casos), pero, por contra, la que menor ocupación de pacientes en unidades intensivas tiene, con un 2,9 %, mientras que en tasa de estancia en planta (4,9 %) también se encuentran entre las menores. Andalucía (418), Castilla-La Mancha (399), Madrid (435) y Melilla (319) son los territorios con una incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, es decir que han bajado de riesgo muy alto a alto.



En Andalucía ha subido la incidencia tras prácticamente un mes de bajada continuada, con 7.036 contagios y 29 fallecidos, más del doble que en la jornada de ayer. El resto de territorios se encuentra ya por debajo del umbral de los 1.000 casos y aproximándose, en el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y País Vaco, al marcador de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.



Las hospitalizaciones siguen descendiendo y pasan de las 8.258 del miércoles a las 7.824 de este jueves, de las que 1.112 son de pacientes graves en las UCI. En el último día, se han producido 1.112 altas frente a 675 ingresos, por lo que los pacientes covid dados de alta casi duplican a los que ingresan, lo que propicia que los indicadores asistenciales se vayan descongestionando.

La reflexión del doctor Carballo sobre la vacunación y ómicron

Con estos datos encima de la mesa, el doctor Carballo ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que han sufrido la variante ómicron en las últimas semanas y que están pensando en vacunarse.

En este sentido, Carballo ha señalado que no es necesario vacunarse y esperar a la realización de un examen celular, ya que tiene una gran capacidad de inmunización tras haber padecido la enfermedad, lo ha hecho en su nuevo programa en MARCATV: "Es decir, ¿por qué no se dice: 'si usted se ha contagiado de ómicron, no se tiene que vacunar de momento de nada, ni de segunda, ni de tercera, ni de ninguna dosis hasta que por ejemplo se haga un análisis y se vea si tiene inmunidad celular".