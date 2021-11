Docentes y estudiantes piden a Educación que "no asesine" a Latín ni Griego

Alumnos y profesores de Secundaria, Bachillerato y Universidad de varios puntos de España se han concentrado este sábado frente al Ministerio de Educación, en el centro de Madrid, para pedir al Ejecutivo que "no asesine" del currículo escolar el Latín, el Griego ni la Cultura Clásica.

Convocados por la Plataforma Escuela con Clásicos, han acudido a la protesta con pancartas en las que se podía leer "Sin latín ni griego, el futuro da miedo", "España renuncia a sus raíces", "En España no me dejan aprender latín" o "Humanidades sin griego...¿estás de coña?", entre otros lemas.

Y ello porque consideran que la propuesta de currículo del Ministerio de Educación "desprecia" a estas materias, que no considera obligatorias sino que las incluye como optativas entre lo que consideran demasiadas opciones.

El presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y portavoz de la Plataforma convocante, Jesús de la Villa, ha asegurado a Efe, ante de tomar la palabra ante los asistentes, que por ejemplo la propuesta de Educación contempla la asignatura de Latín en 4 de la ESO como optativa entre otras nueve para elegir tres y antes solo "competía" con otras tres asignaturas.

Algo similar ocurre también con la asignatura de Cultura Clásica y Del Valle ha reclamado que el Bachillerato de Humanidades "se blinde" frente al General, porque considera que éste será el que se imponga en los centros y desaparezcan así las lenguas clásicas.

"No han eliminado las materias pero no serán viables, la gente en los institutos sabe que es muy difícil sacar materias adelante si hay tantas opcionales en competencia. No desparecen del todo pero están perdidas en un mar de opcionalidad", ha aseverado De Valle, quien también es catedrático de griego de la Universidad Autónoma de Madrid.

En su intervención en la protesta, el catedrático ha subrayado que se puede vivir sin conocimientos del mundo clásico, incluso de la física, la química o la literatura pero quien no sepa algo sobre ello vivirá peor, será menos consciente de su situación en el mundo, la sociedad tendrá menos criterio propio y será intelectualmente "mucho menos formado".

Por eso, los asistentes han coreado consignas como "No son lenguas muertas, son asesinadas", "la cultura clásica es cultura básica", "somos borregos sin latín ni griego" o "por el griego y el latín lucharemos hasta el fin".

A la concentración han acudido docentes y estudiantes de varios puntos de España, como Alicia Morales, profesora en Murcia, quien ha insistido a Efe en que el texto de Educación no asegura la presencia de estas tres asignaturas en ninguno de los años de Bachillerato.

"Las humanidades clásicas son materias muy importantes, con un potencial educativo, y ademas son la manera de estudiar nuestro pasado histórico y se tienen que proteger y promocionar", ha afirmado Morales, quien asegura que en el Bachillerato de Humanidades el griego no es materia troncal, algo que considera "impensable".

Y desde Cádiz, ha llegado María, quien está haciendo un doctorado y le gustaría dedicarse a la docencia del latín y el griego. Cuenta a Efe que ha acudido a la concentración no solo por ella, sino también por que las futuras generaciones "puedan tener la oportunidad de descubrir el maravilloso mundo del griego y el latín".

Con esta reforma, esas asignaturas "quedan en un limbo", asegura María.