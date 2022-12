Disneyland se rinde ante el lenguaje inclusivo y cambia una de sus atracciones estrella

Los tiempos del "señores y señoras", o "niños y niñas", a la hora de presentar un espectáculo y saludar al público parece que han pasado a mejor vida. Cada vez se impone en más espacios el uso del lenguaje inclusivo para invitar a todo el mundo a que se sienta identificado. El lugar más feliz del mundo, mejor conocido como Disneyland, no iba a quedarse atrás y esta misma semana se ha conocido que una de sus atracciones más reconocidas ha sufrido modificaciones a favor del lenguaje inclusivo.

Se trata de la icónica atracción Tower of Terror, presente en todos los parques Disney, aunque con diferentes historias y tramas. En concreto, lo que han sido modificados son los audios de The Twilight Zone Tower of Terror, que se encuentra en Disneyland París.A partir de ahora se dirigirán a los visitantes sin referirse explícitamente al género masculino o femenino.

Esta atracción ya se ha cambiado en varias ocasiones para modernizarla, o para cambiar la historia en la que se basa, aunque en esta ocasión solo se han sustituido los audios que van guiando al público a subir al ascensor de la atracción. El parque también ha decidido modificar la voz en off a raíz del fallecimiento la semana pasada de Jacques Ciron, el actor de doblaje que hasta ahora ponía voz para las locuciones de Tower of Terror, como ha comentado una cuenta especializada en información sobre Disneyland París en Twittter.





Aparte de este cambio en una de sus atracciones más visitadas, Disneyland París se encuentra trabajando en una nueva área dedicada a las películas de Frozen, que prevé inaugurarse el próximo año. También se espera que para 2023 se haya culminado la reforma del míticoDisneyland Hotel. Se trata del alojamiento más lujoso que ofrece el parque temático francés y tras su reapertura pasará a estar totalmente ambientado en el mundo de las princesas Disney.

No es el único saludo que ha cambiado

En pro de ser una compaía más inclusiva, Disney también ha realizado actualizaciones en otros parques, como en el gigante Walt Disney World, en Orlando (Florida). En este casose cambió el saludo inicialen uno de sus espectáculos nocturnos de fuegos artificiales más conocidos, el Happily Ever After de Magic Kingdom.

El saludo original decía: “Ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers of all ages ...”, que traducido sería “Señoras y señores, niños y niñas, soñadores de todas las edades”. En su vuelta después del cierre de los parques a causa del coronavirus, el espectáculo da comienzo de forma diferente.Se ha omitido el “Ladies and gentlemen, boys and girls” y la voz en off solo dice “Dreamers of all ages”.





Con estos cambios, Disney pretende ofrecer una imagen de una compañía que se adapta a los tiempos y que tiene en cuenta todas las sensibilidades. Ya a principios de este año el gigante del entretenimiento dio otro mensaje de tolerancia, al restringir en su plataforma Disney+ el acceso a menores de 7 años de películas como Dumbo o Peter Pan por su contenido racista.