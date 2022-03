Dinamarca propone una medida para evitar el consumo de tabaco: Prohibir su venta a los nacidos después de 2010

El tabaco es una de las adicciones más peligrosas, ya que puede dejar graves daños en la salud e incluso matarnos. Por este motivo, Dinamarca está considerando prohibir la venta de cigarrillos, así como cualquier otro producto que tenga nicotina, a las personas nacidas a partir del año 2010. Con esta medida pretende promover que las futuras generaciones estén libres de tabaco. El ministro de Salud del país, Magnus Heunicke, ha declarado a la prensa: "Nuestra esperanza es que todas las personas nacidas en 2010 y posteriores nunca empiecen a fumar o usar productos a base de nicotina".

A lo que añadió que "si es necesario, estamos listos para prohibir la venta a esta generación elevando progresivamente el límite de edad". Por el momento, los ciudadanos daneses deben tener la mayoría de edad (18 años) para poder acceder a la compra de cigarrillos. Sin embargo, según los datos recogidos por su Ministerio de Salud, ya desde los 15 años muchos jóvenes comienzan a fumar. Aproximadamente el 31% de las personas de entre los 15 y 29 años fuman. En Dinamarca, el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, afectando a más de 5 millones de personas y dejando 13.600 muertes cada año.

"No existe un nivel seguro de exposición"

Según laOMS(Organización Mundial de la Salud), no existe ninguna clase de exposición a nivel seguro al tabaco. Es más, la organización explica que "la epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno". Es decir, con nuestro humo podemos estar matando a otros de manera indirecta.

La Sociedad Danesa del Cáncer realizó una encuesta entre los ciudadanos, de la cual demostró que un 64% de las personas estaban de acuerdo con el nuevo plan "anti tabaco" del gobierno. Pero Dinamarca no es el primero en proponer algo así, ya en diciembre, Nueva Zelanda fue el primer país en proponer la prohibición de la venta de tabaco. La propuesta incluía que, con el tiempo, se fuese elevando progresivamente el límite de edad, a partir del 2027. Además, otra medida era la de reducir la cantidad legal de nicotina en productos compuestos por tabaco y una mayor financiación de los servicios de adicción.

"El tabaquismo aumenta la pobreza"

La OMS recalca que "el tabaquismoaumenta la pobreza porque los hogares gastan en tabaco un dinero que podrían dedicar a necesidades básicas como la alimentación y la vivienda". Es por estas declaraciones y datos, por lo que países como Dinamarca y Nueva Zelanda ya se están poniendo manos a la obra con sus medidas, para evitar que su población padezca una adicción que les lleve hasta la muerte. No obstante, esta no es la única propuesta que tiene el gobierno danés, si no que también quiere emprender la reducción el consumo de alcohol entre los jóvenes. Actualmente, los chicos de 16 años pueden, legalmente, comprar bebidas alcohólicas. Lo que quieren es elevar la edad legal hasta los 18 años y, que solo puedan comprar bebidas que tengan como máximo un 16,5% de alcohol.

España no está apartada de estos dos grandes problemas. Actualmente, hay más de 8 millones de jóvenes con más de 15 años que son fumadores diarios en todo el país. Madrid y Valencia son las Comunidades Autónomas en las que hay más personas que fuman. A pesar de que en los últimos años se ha visto una bajada en el consumo de cigarrillos en nuestro país, sigue habiendo una cuarta parte de los hombres que fuman habitualmente y casi un 18% de las mujeres. Lo que queda en el aire es si otros países se sumarán a estas pioneras medidas para alejar el tabaco de las futuras generaciones.