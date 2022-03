La DGT avisa: no llevar esta documentación en el coche puede suponer una multa de hasta 500 euros

Una de las multas más habituales en los últimos meses ha sido por irregularidades en la documentación. Hay veces que prestamos mucha atención a aspectos del cuidado del coche en sí mismo, como puede ser el nivel de aceite, la presión de los neumáticos o el buen funcionamiento de las luces. Estos elementos y muchos otros son esenciales para una conducción segura, pero, además, hay que tener en cuenta la parte administrativa, que también es muy importante.

De manera frecuente, es imprescindible comprobar que se lleva, a mano, toda la documentación obligatoria por si en un control nos la piden los agentes. No llevarla consigo puede acarrear importantes sanciones económicas y, en algunos casos, hasta la pérdida de puntos en nuestro carnet de conducir.





Los cuatro documentos imprescindibles que tienes que llevar en tu vehículo

Como recoge la DGT, la documentación obligatoria en el coche "constituye la garantía de que cumplimos la ley y las normas necesarias para circular con seguridad y serán lo primero que nos pedirá un agente si nos para o nos vemos involucrados en un accidente". En concreto, la Ley de Tráfico recoge el listado de documentos que tenemos que llevar en el coche: permiso o licencia de conducir, permiso de circulación del vehículo y tarjeta de inspección técnica. Además, desde 2008 también es obligatorio llevar el seguro del coche.

Para cada uno de los cuatro existen unas normas diferentes que indican la sanción por no llevarlo encima y otras por datos incorrectos o permisos que no estén en vigor. En primer lugar,la multa por no llevar el permiso de conducción es de 10 euros, una cifra que puede aumentar hasta los 80 en caso de que no esté actualizado o haya datos incorrectos en el mismo. Además, si está caducado, la sanción sube a 200 euros. Si el conductor circula cuando le han retirado el carnet, se enfrenta a 500 euros de multa y la pérdida de 4 puntos.

?? DGT: hasta 6.000 euros de multa por llevar este objeto en el coche, aunque esté apagado ?? https://t.co/1rwiQEWSV9 — COPE (@COPE) February 15, 2022

Respecto a la inspección de técnica, si no se lleva en el vehículo la multa es de 10 euros. Debido a su estrecha relación con la ITV, si esta estuviera caducada, la cifra a pagar sería de 200. Con el permiso de circulación, también se deben abonar 10 euros en caso de no llevarlo encima cuando se le solicite. En caso de que se circule sin tener el permiso en vigor, es decir, sin autorización para circular, la multa sube hasta los 500 euros.

En cuanto al seguro del coche, no es obligatorio llevarlo encima, como tal, pero el agente sí puede comprobar los datos de que está en vigor. Si el vehículo carece de seguro se enfrenta a una multa variable que va desde los 600 a los 3.000 euros en función de varias características como la categoría del vehículo, el servicio que preste y lo que lleve sin estar asegurado.