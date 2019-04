La DGT amplía la vigilancia en carretera en Semana Santa con 8 drones

Ocho drones vigilarán el tráfico en las carreteras españolas durante esta operación salida de Semana Santa. Se trata Matrice 400 y el Phantom 4, que pueden volar hasta una altura de 120 metros, lo que permite la ley. En un coche de la DGT un piloto y un técnico de imagen controlan la operación que permite registrar imágenes en las zonas donde tráfico no tiene instaladas cámaras de vigilancia fija. Aseguran que no ponen en peligro la conducción porque se opera de manera discreta, hasta tal punto que el conductor no se percata de la presencia del aparato.

“Supervisan donde hay concentración de accidentes y son un complemento para los helicópteros”, explica Rubén López Segovia Jefe de medios aéreos de la DGT. De momento no tienen un carácter sancionador. No pondrán multas, sólo “aparecen como un complemento a los helicópteros dado que tenemos una extensa red de carreteras para vigilar”, explica Ana Blanco, subdirectora adjunta de Gestión de la movilidad de la DGT.

“Dan una gran versatilidad a la hora de monitorizar el tráfico”, explica Blanco, aunque no se descarta que en cuanto mejore la tecnología y se perfile la parte legislativa, puedan convertirse en una alternativa para los 10 helicópteros con cámara Pegasus que ahora sancionan en carretera.

Los vuelos tienen una autonomía de treinta minutos. Durante ese tiempo envían imágenes a los centros de pantalla de la DGT para que sean gestionados convenientemente. En la actualidad están funcionando después de pasar por una etapa de pruebas. Detectan si llevamos el cinturón de seguridad puesto, si hablamos por el móvil y si cometemos alguna infracción. De hecho, la DGT ha distribuido imágenes de los casos más habituales de incumplimiento del código de circulación donde se ve clara mente a conductores poniendo en peligro su vida y la de los que se encuentran por la carretera.