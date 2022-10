La DGT advierte sobre un fallo muy habitual por el que puedes ser multado: hasta 500 euros

Hay muchas prevenciones que debemos tener en cuenta para salir con el coche a la carretera, ya no solo por poder ser multado sino por nuestra seguridad y la del resto. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el estado de los neumáticos, dado que es el punto de contacto entre el coche y la carretera. Además, con la llegada de las bajas temperaturas y la lluvia, hay que extremar las precauciones al tener que conducir en condiciones más peligrosas.

Es por esto por lo que la DGT pide prestar una especial atención al estado de las ruedas para evitar accidentes. En el caso de que las normativas al respecto no se cumplan, Tráfico puede sancionar al conductor con una multa. Es por esto por lo que también es uno de los elementos revisados por la ITV y en el caso de no cumplir los parámetros se dará un resultado desfavorable.

Sin embargo, aunque no toque ir a la ITV, es importante revisar ciertos aspectos de forma periódica y este es el caso de los neumáticos. Asimismo, hay que prestarles una especial atención cuando hay cambios de estación, ya que la temperatura y los fenómenos atmosféricos afectan directamente al asfalto, por lo que también a la conducción. Por saber si ha llegado el momento de cambiarlos o no.

La Dirección General de Tráfico señala que es obligatorio sustituir los neumáticos si la profundidad de las ranuras principales es de 1,6 milímetros y recomendable cuando esté en torno a los 3 milímetros. Cuando la profundidad de estas ranuras de la banda de rodadura es inferior a los 4 milímetros, la pérdida de agarre se acentúa.









Multas

Existen varias multas relacionadas con los neumáticos. Además de si no cumplen las características anteriormente mencionadas, también puede ser sancionado si llevas las ruedas demasiado gastadas, tienen ruedas, llevas unos no homologados e inadecuados en determinadas situaciones. Para estos casos, hay diferentes tipos de multas:

Si los neumáticos están desgastados o en mal estado la multa es de 200 euros por rueda. Ya sea porque no cumple la profundidad establecida en los surcos o por tener grietas y deformaciones, dado que se considera una infracción grave.

En el caso de que los neumáticos sean inadecuados, puedes pagar hasta 120 euros. Puede darse que nuestras ruedas no tengan las medidas compatibles con nuestro coche o que no se pongan las homologadas. En este caso, el diámetro exterior no debe sobrepasar una tolerancia del 3% y en el caso de no cumplirlo la sanción será de entre los 90 y los 120 euros por neumático.

Las ruedas de remolque no compatibles tendrían una sanción de mayor coste, de hasta 500 euros. En el caso de llevar un remolque, hay que comprobar que sus ruedas sean compatibles con las del coche, dado que no hacerlo supone una infracción muy grave. Asimismo, también hay una sanción que solo se da en momento concretos, dado que tiene que ver con los neumáticos de invierno y las cadenas. Por no llevar estos instrumentos de prevención contra la nieve o las bajas temperaturas, puedes ser multado con 200 euros.