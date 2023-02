El detalle viral de un vecino a la hora de hacer un pedido a un restaurante: "Que cuando llegue al portal"

Esta práctica, la de pedir comida en casa en lugar de ir a un restaurante, es cada vez más frecuente. El gran porcentaje de la población que se encuentra soltero también disfruta de la moda del delivery. Esta práctica, la de pedir comida en casa en lugar de ir a un restaurante, es cada vez más frecuente. El gran porcentaje de la población que se encuentra soltero también disfruta de la moda del delivery. La hamburguesa es el producto con más tirón, como es el caso de esta historia enmarcada dentro de una comunidad de vecinos.

Las comunidades de vecinos son un ambiente en el que a menudo surgen conflictos o situaciones cómicas que dan para conversaciones de varias horas. Últimamente, es frecuente encontrar por redes sociales, principalmente por Twitter, historias de lo más llamativas que tienen lugar en vecindarios, donde es habitual encontrar notas en el tablón de anuncio de los mismos que son el principio de lo ocurrido. Pero en esta ocasión, el propietario en cuestión trata de evitar el conflicto hablando con el restaurante al que le hace el pedido.

En todo bloque de vecinos que se precie, siempre hay algún tipo de tirantez y/o conflicto. Y, en muchas ocasiones, esas pequeñas peleas pueden convertirse en virales gracias a las redes sociales y a la difusión de historias como la que protagoniza este vecino. Uno de los focos de problema en las comunidades de vecinos son los ruidos, ya que algunas personas que conviven en el mismo edificio no son tan cuidosas al tocar el timbre. Es por lo que este propietario incluye una nota especial en su pedido.

"Por favor..."

Esto es lo que escribió: "Por favor, decidle al repartidor que no pique ningún timbre, ni el del portal, ni el del piso. Cuando llegue al portal que me llame a mi móvil y yo bajo a por el pedido, o él puede subir hasta el segundo piso y yo salgo a buscar el pedido, pero no tocar ningún timbre. Los vecinos se molestan y el dueño del piso también. Enviar la comida lo más caliente y recién hecha posible". A pesar de que termina su petición con una obviedad, el meollo del asunto está en lo protestones que son en su edificio simplemente por llamar a la puerta.

La publicación se ha llenado de comentarios sobre esa cuestión: "Recuerdo cuando pusieron los telefonillos en mi comunidad con todos los vecinos de acuerdo, uno de ellos lo dejaba descolgado porque decía que molestaba...". Otro usuario tira de ironía para comentar que "y no pueden masticar con la boca abierta, ni beber en vasos de cristal, no sea que brinden y eso sea el acabose". "¿Es posible que tenga que ver con la hora a la que pida la comida? ¿Vivirá en un piso patera? Se me hace una petición realmente extraña", destaca otro.