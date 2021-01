Desvelada la durísima situación de 'El Risitas' tras un aciago 2020

El vocabulario popular español tiene muchas frases y palabras que nos recuerdan a diferentes personas. Es lo que ocurre con 'El Risitas'. Juan Joya Borja ha pasado a la historia de la televisión como la persona responsable de dar voz a la coletilla de '"Cuñadooo", algo que es por todos conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Este se dio a conocer de la mano de Jesús Quintero en su programa 'El vagabundo', un espacio que le hizo saltar a la fama de la que nunca se ha despegado. En ella contaba sus vivencias en un tono cómico junto con el fallecido humorista 'el Peíto'. Este papel precisamente es el que le ha hecho que le ha permitido poder seguir trabajando como humorista y también como actor. Por ejemplo, saltó a la gran pantalla de la mano de Santiago Segura en Torrente 3.

La delicada salud de 'El Risitas'

Sin embargo, hace ya bastantes años que 'El Risitas' no se deja ver por televisión, y hay motivos que lo explican. Según ha contado El Mundo en las últimas horas, Juan Joya Borja precisamente no está en su mejor estado físico. Y es que pese tener apenas 64 años, su salud no corre el mejor momento, ya que sufre una diabetes muy complicada.

Sin embargo, el pasado septiembre se levantaban todas las alarmas cuando el humorista ingresaba en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde fue sometido a una operación quirúrgica por un problema vascular que obligó a que los médicos le amputasen una pierna. Esto es lo que principalmente está marcando en la actualidad la salud de Juan Joya Borja en estos meses, la vida de uno de los personajes más conocidos de la sociedad española.

La actual situación de Juan Joya Borja

El actor y humorista sevillano se encuentra precisamente en uno de los hospitales más especiales de la ciudad gaditana recuperándose de la amputación de su pierna. En concreto, 'El Risitas' se encuentra en el Hospital de la Caridad, un edificio que es sede de la Hermandad de la Santa Caridad, cuyos miembros ejercen como voluntarios.

Es en este, y no en otro, done el conocido humorista sigue recuperándose de la operación. Según cuenta El Mundo, la vida de 'El Risitas' no corre peligro, aunque ha tenido problemas con la cicatrización de la herida. Ahora, mientras el proceso de cicatrización continúa, la labora del humorista según los médicos es aceptar el cambio de vida al que se ha visto sometido.