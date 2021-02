El desgarrador dibujo de un hijo a su madre que demuestra la crítica situación que atraviesan

Prya Amin es una madre estadounidense que cuida con mucho cariño de su pequeño Kirin, de apenas 6 años de edad. Esta mamá ha sufrido como todo el planeta los efectos de la pandemia. El teletrabajo y el confinamiento han causados verdaderos estragos en su familia por la dificultad de conciliación de la vida personal y familiar.

El ejemplo de esa situación tan complicada está en lo que vivió Prya con Kirin hace escasos días. Prya se sintió "culpable" cuando su hijo le enseñó el dibujo que había hecho. Él había reflejado en el lienzo improvisado cómo un pequeño le pregunta a su madre si había acabado con el trabajo y ésta, mirando hacia atrás, le responde: "no".

De este modo tan particular, Kirin le ha pedido atención a su madre que contaba lo ocurrido con estas palabras: "hace unos días, estaba ocupada haciendo algunas cosas de último momento marcadas en mi lista de tareas pendientes, cuando mi hijo de seis años se coló en mi oficina y me entregó un papel. Cuando miré más de cerca, leí cuatro palabras que me rompieron el corazón".

Y continuaba, culpándose de no saber gestionar adecuadamente su tiempo para dedicarle todos los cuidados a su hijo: "Tengo la culpa por pasar tiempo transaccional con mis hijos en lugar de tiempo intencional y significativo con ellos. Ese último tipo de culpa es lo que cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos cuando este dulce dibujo aterrizó en mi regazo", decía.

Sin embargo, Prya trató de encontrarle el lado positivo a esta circunstancia y a ese aviso de su pequeño. "Lo que puedo sacar de esta experiencia es que a mi hijo le encanta pasar tiempo conmigo".

¿El teletrabajo es la mejor opción para el futuro?

En España, más de tres millones de ocupados han tenido que adaptarse al formato de teletrabajo para poder continuar con sus jornadas laborales, según muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de teletrabajadores ha tenido un aumento del triple con respecto al año anterior, sobre todo en las comunidades de Catalunya, la cual ocupa la segunda posición con un 18,5%, por detrás de Madrid con 27%.

El traslado de la vida laboral al hogar ha surgido para que la población pueda continuar desempeñando sus respectivos empleos. Sobre todo para personas con empleos principalmente administrativos, el teletrabajo ha significado una mayor comodidad