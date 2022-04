Descubren que somos capaces de inhibir recuerdos traumáticos: Este es el proceso cerebral que se lleva a cabo

El cerebro es el órgano que más interés suscita en todos, sobre todo en los investigadores. Aunque es cierto que en muchas investigaciones los resultados han sido falsos y nos hemos creído mentiras y mitos a cerca de nuestros cerebros. Lo que Freud postuló a finales del siglo XIX fue que somos capaces de reprimir los recuerdos traumáticos, de tal forma, que nuestro cerebro es capaz de evitar que pensemos en lo que nos traumatizó y podamos ser felices. Aunque parezca algo totalmente científico y fácil de creer, su teoría no estaba sustentada en una evidencia científica.

Además, recalca que el cerebro trata de cuidarnos, algo muy lejos de la realidad. Ahora hay un nueevo estudio que ha demostrado que sí tenemos la capacidad de bloquear los recuerdos. El estudio ha sido publicado en la revista 'The Journal of Neuroscience', en él explican que "evitar que los recuerdos no deseados vengan a la mente es una capacidad de adaptación de los humanos. Esta capacidad se basa en los procesos de control inhibitorio en la corteza prefrontal para modular los procesos de recuperación del hipocampo". La información que procesamos lo hacemos de manera más eficiente cuando estamos conscientes. Aunque esto no implica que estudiar los procesos inconscientes sea importante.

Las neuronas son capaces de "callar" a otras

Cuando Freud con su psicoanálisis trata los recuerdos reprimidos no quiere decir que intentemos no pensar en las cosas malas de manera consciente. Sin embargo, la nueva investigación comenta que algunas neuronas cumplen la función de "callar" a las que tiene al lado. Por ello, si nos piden que recordemos en algo concreto, algunas regiones del cerebro se activan, lo que muestra que están implicadas en la inhibición de recuerdos. "Cuando surgen rastros no deseados en la conciencia, el cingulado anterior se comunica con la corteza prefrontal y desencadena un control inhibitorio de arriba hacia abajo sobre el hipocampo a través de redes neuronales oscilatorias específicas", dicen los autores.

Los científicos han descubierto este fenómeno a través de datos adquiridos por neuroimagen de alta resolución espacial y temporal. A su vez, les sugerían a los participantes que pensasen en cierto concepto y veían cómo suprimían recuerdos específicos. La electroencefalografía empleada ha servido para registrar la actividad eléctrica del cerebro de los voluntarios, además del oxígeno que entra a este. Los expertos solicitaron que los individuos memorizasen parejas de palabras, para después, rememorar solo una de ellas.

La actividad de inhibición ocurría en los primeros 500 milisegundos desde que comenzaba la prueba, esto es medio segundo aproximadamente. "Aún se desconoce cómo y cuándo los recordatorios de recuerdos no deseados desencadenan mecanismos de control prefrontal", resaltan los investigadores. No obstante, se sospecha que puede ser la zona del córtex prefrontal dorsolateral la que inhibe al hipocampo, que es el encargado de la memoria a corto plazo. Por el momento, los expertos sugieren que hacen falta más investigaciones de este tema, pero que se logrará encontrar una respuesta verídica.