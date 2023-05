Descubren en un manuscrito del siglo XV las raíces de la comedia medieval británica

Un filólogo de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha encontrado en un manuscrito del siglo XV un registro sin precedentes de actuaciones cómicas medievales en directo, según publica en la revista 'The Review of English Studies'.

Los estridentes textos, que se burlaban de reyes, sacerdotes y campesinos, animaban al público a emborracharse y lo escandalizaban con bofetadas, arrojan nueva luz sobre el famoso sentido del humor británico y el papel desempeñado por los juglares en la sociedad medieval.

Los textos contienen el uso más antiguo registrado de 'red herring' (una expresión coloquial para indicar equívoco o maniobra de distraccción) en inglés, formas extremadamente raras de literatura medieval, así como un conejo asesino digno de los Monty Python. El descubrimiento cambia la forma en que debemos pensar sobre la cultura cómica inglesa entre Chaucer y Shakespeare, indica el autor.

A lo largo de la Edad Media, los juglares viajaban entre ferias, tabernas y salones baroniales para entretener a la gente con canciones e historias, pero las referencias a intérpretes reales son escasas y fugaces. Disponemos de nombres de pila, pagos, instrumentos que tocaban y, en ocasiones, lugares, pero hasta ahora prácticamente no había constancia de sus vidas ni de su trabajo.

El doctor James Wade, de la Facultad de Filología Inglesa de la Universidad de Cambridge y del Girton College, encontró los textos por casualidad mientras investigaba en la Biblioteca Nacional de Escocia. Tuvo entonces un "momento de epifanía" cuando se dio cuenta de que el escriba había escrito: 'Por mí, Richard Heege, porque estuve en aquel banquete y no bebí'.

"Era una intrigante muestra de humor y es raro que los escribas medievales compartan tanto de su carácter", asegura Wade. Eso le hizo investigar cómo, dónde y por qué Heege había copiado los textos.

El estudio se centra en el primero de los nueve cuadernillos misceláneos del 'Manuscrito de Heege',un cuadernillo que contiene tres textos y Wade concluye que, hacia 1480, Heege los copió de una ayuda memoria, hoy perdida, escrita por un juglar desconocido que actuaba cerca de la frontera entre Derbyshire y Nottinghamshire.

Los tres textos comprenden un romance burlesco con rima de cola titulado 'The Hunting of the Hare' (La caza de la liebre); un sermón falso en prosa; y 'The Battle of Brackonwet' (La batalla de Brackonwet), un verso aliterado sin sentido.

"La mayor parte de la poesía, las canciones y los cuentos medievales se han perdido --lamenta Wade--. Los manuscritos suelen conservar reliquias de arte elevado. Esto es otra cosa. Es loco y ofensivo, pero igual de valioso. La comedia 'stand-up' siempre ha implicado asumir riesgos, y estos textos son arriesgados. Se burlan de todos, los de arriba y los de abajo".

Wade relacionó múltiples pistas que apuntan al repertorio de un juglar. Los tres textos son humorísticos y están diseñados para ser interpretados en directo: el narrador pide a su público que preste atención y le pase una copa. Todos los textos incluyen chistes para atraer al público local y muestran una conciencia lúdica del tipo de público diverso y festivo ante el que sabemos que actuaban los juglares.

Wade cree que el juglar escribió parte de su actuación porque sus numerosas secuencias sin sentido habrían sido extremadamente difíciles de recordar. "Aquí tenemos a un animador hecho a sí mismo, con muy poca educación, creando un material realmente original e irónico --explica--. Conocer a alguien así de esta época es increíblemente raro y emocionante".

Se cree que muchos juglares tenían trabajos diurnos, como labradores y vendedores ambulantes, pero actuaban por la noche y los fines de semana. Algunos viajaban por todo el país, mientras que otros se limitaban a un circuito de locales, como cree Wade que hizo éste.

"Se pueden encontrar ecos del humor de este juglar en espectáculos como Mock the Week, comedias de situación y slapstick --señala--. La autoironía y el convertir al público en el blanco de la broma siguen siendo muy característicos de la comedia stand-up británica".

Los textos amplían lo que se cree que hacían los juglares. Las descripciones ficticias sugieren que interpretaban baladas sobre Robin Hood, romances caballerescos, historias de aventuras y canciones sobre grandes batallas. "Estos textos son mucho más cómicos y ofrecen desde lo satírico, irónico y disparatado hasta lo tópico, interactivo y metacómico. Es un festín cómico", afirma Wade.

La caza de la liebre es un poema sobre campesinos lleno de bromas y absurdas travesuras. En el poema aparecen campesinos ficticios que podrían ser de cualquier pueblo medieval. "Los chistes de conejos asesinos tienen una larga tradición en la literatura medieval. Chaucer lo hizo un siglo antes en los Cuentos de Canterbury", destaca.

Los textos incluyen uno de los pocos ejemplos que se conservan de sermón fingido en inglés medio, siendo el más famoso el Prólogo de la Esposa de Bath de Chaucer. Este ejemplo se dirige cómicamente a su público como "criaturas malditas" e incluye fragmentos de canciones para beber.

El sermón ridiculiza a la aristocracia y, al hacerlo, constituye el primer uso registrado del término "red herring" para referirse a una diversión.

Finalemente, 'La batalla de Brakonwet' es un verso aliterado sin sentido, muy poco frecuente en el inglés medio. En el texto aparecen Robin Hood, osos justadores, abejorros luchadores y cerdos juerguistas. El poema nombra varios pueblos cercanos a la frontera entre Derbyshire y Nottinghamshire e invita al público a imaginar incidentes absurdos en su vecindario. Incluye una hábil demostración de versos aliterados y un ingenioso doble sentido en el verso.

"No deberíamos asumir que los artistas populares no eran capaces de logros poéticos --destaca Wade--. Este juglar claramente lo era".

Richard Heege era un clérigo doméstico y tutor de la familia Sherbrooke, perteneciente a la alta burguesía de Derbyshire, a la que pertenecieron por primera vez sus cuadernillos. Parece ser que Heege tenía sentido del humor y una afición por la literatura que otros consideraban demasiado vulgar como para conservarla manuscrita.

"Heege nos ofrece el más raro atisbo de un mundo medieval rico en narraciones orales y entretenimientos populares", afirma Wade.

Cuando este juglar actuaba, aún se libraban las Guerras de las Dos Rosas y la vida era dura para la mayoría de los habitantes de Inglaterra. Pero, dice Wade, "estos textos nos recuerdan que el entretenimiento festivo florecía en una época de creciente movilidad social".

"La gente de entonces salía de fiesta mucho más que hoy, así que los juglares tenían muchas oportunidades de actuar --explica--. Eran figuras muy importantes en la vida de la gente, en toda la jerarquía social. Estos textos nos ofrecen una instantánea de la vida medieval bien vivida".

Podrían encontrarse más pruebas, pero Wade subraya que es poco probable que se hayan conservado escritos juglarescos y que deberíamos buscar otro tipo de pruebas, como los textos de Hegge, que proporcionan un valioso testimonio de las actuaciones en vivo.