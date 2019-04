Descubre lo que no conoces sobre la muerte de Lady Di

Han pasado casi 22 años desde la muerte de Lady Di, y la causa sigue siendo un misterio que cada cierto tiempo algunos sectores están interesados en sacar a relucir. La investigación oficial determinó que el único culpable de la muerte de Diana de Gales aquella fatídica noche del 31 de agosto de 1997 en París, fue el conductor del vehículo en el que viajaba Diana junto a su pareja Dodi Al-Fayed. Más de dos décadas después, el forense Richard Shepherd, que investigó los detalles del fallecimiento de Diana, ha publicado el libro “Causas no naturales”, donde ofrece detalles del accidente, y en el que confiesa “no he visto una lesión tan rara en toda mi carrera. Fue una lesión muy pequeña en una vena de uno de los pulmones, pero en el lugar equivocado, ya que le provocó una hemorragia que acabó con su vida.”

Según el doctor forense, si hubiera llevado el cinturón de seguridad puesto, "probablemente habría aparecido en público dos días después, con un ojo morado, quizá con algún problema respiratorio por las costillas rotas y con un brazo en cabestrillo”. Pero, ¿cuáles son las hipótesis que han girado en torno a su muerte? Durante años se manejaron seis teorías, en el que cabían conspiraciones, servicios de inteligencia o hasta que Diana fingió su propia muerte.

1 Complot perpetrado por la Casa Real: es un rumor que nunca se apagó, pese a que no se hayan aportado pruebas concluyentes. No era ningún secreto que la Reina Isabel no guardaba buena relación con su nuera. No aguantaba el talante abierto y desenfadado de Lady Di. Talante que le permitió contar con el respaldo de la sociedad británica. Aquella mala relación, sumado al divorcio del príncipe Carlos en agosto de 1996 tras quince años de matrimonio y un sinfín de infidelidades por parte de este último, fomentó la teoría de la conspiración en el que participaron los servicios de inteligencia británicos. Teoría que sostiene el antiguo mayordomo de la Corona, que mantuvo una relación de amistad con Diana. Se basa en una carta que, según el mayordomo, escribió la propia princesa, anticipando su muerte solo 10 meses antes de fallecer: "Esta es la fase más peligrosa de mi vida. Hay un plan para matarme bajo la apariencia de un accidente de auto", reflejaba la carta que fue publicada por el diario Daily Mirror con motivo del sexto aniversario del accidente en el parisino Puente del Alma.

2 La acción de los paparazzi: La persecución de los fotógrafos para cazar la imagen de Lady Di con su pareja, hizo que el chófer acelerara hasta perder el control del vehículo. El Mercedes en el que viajaban superaba con creces el límite de velocidad. La autopsia del chófer revelaba que había bebido. El test de alcoholemia arrojaba una tasa tres veces permitidos por el límite legal.

3 La venganza de los árabes enemigos de Mohamed Al Fayed: en este caso, los focos estaban puestos en Dodi, por lo que la muerte de Diana fue un simple daño colateral. Se trataba de una vendetta contra el padre de Dodi. Al Fayed mandó investigar durante más de diez años el hecho y nunca pudo probarse la "conexión árabe". También se dijo que Diana estaba embarazada y que eso traería problemas a la corona británica. La autopsia demostró que no era cierto.

4 Fue el MI6: se dijo que el Servicio Secreto británico veía a la princesa como una amenaza para el trono. El MI6 había vigilado a Diana mucho más allá de la actividad necesaria para darle protección. Que el guardaespaldas de la princesa haya sido el único superviviente de la tragedia fortaleció esta teoría, ya que estaba relacionado con los servicios secretos. Mohamed Al Fayed siempre creyó que el MI6 participó del complot contra Diana y Dodi.

5 Fue víctima de la secta de los 300. Una supuesta red de multimillonarios dirigida por Isabel II, que habrían visto en Diana un peligro para sus intereses internacionales.

6 Diana fingió su propia muerte. La más disparatada. Se dijo que con el dinero y la complicidad de su novio, Dodi Al Fayed, la princesa habría planificado el accidente para "huir y llevar una vida lejos del acoso de los medios". Fue un rumor fomentado por algunos periódicos sensacionalistas, ya que apenas seis horas antes de morir Lady Di había declarado frente a un periodista del Daily Mail: "Estoy a punto de retirarme por completo de la vida pública". Dudaban incluso que los cuerpos enterrados en sus tumbas no serían los de Dodi y Diana.