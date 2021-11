Descubre la manera más fácil para disimular tus ojeras

Nos ha pasado a todos. Una noche sin poder dormir y al día siguiente tener que ir a trabajar. Una noche de fiesta y al día siguiente unas sombras oscuras aparecen debajo de nuestros ojos dando una sensación de cansancio o incluso de enfermedad. Pero no siempre aparecen en estos momentos, hay diversas causas y motivos por los que podemos tener ojeras, pero no te preocupes, generalmente tienen remedio y no se trata de nada grave. Qué son las bolsas y ojeras, cómo combatirlas, por qué aparecen, además, con mucha facilidad.

¿Qué son las ojeras?

Son unas coloraciones que pueden ser de color azulado, grisáceo o morado, que aparecen debajo de nuestros párpados inferiores de los ojos. Aparecen en esa ubicación por una sencilla razón: esa zona de nuestro cuerpo es más fina que el resto de la piel del rostro. Principalmente se trata de un tema estético, puede ser debido a un problema alimenticio o algún problema de salud de cualquier otro tipo. El vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) explicó en una entrevista a Infosalus que las ojeras son “una manifestación anti estética en el párpado de la piel inferior del ojo que conlleva una alteración de la coloración de la piel, o un hundimiento del globo ocular, o la presencia de una inflamación o retención constante”.

Causas de las ojeras, ¿por qué me salen?

El área debajo de los ojos puede verse más oscura debido a la construcción de los vasos sanguíneos que causan hiperpigmentación o al adelgazamiento de la piel alrededor de los ojos. Varias de las causas que ahora os explicaremos pueden ser: la falta de sueño o malos hábitos en el sueño, alergias, una sobreexposición a la luz solar, envejecimiento, fumar, deshidratación, entre muchas otras. Vamos a contarte algunas de ellas para que, de ese modo, puedas minimizar ese color lo máximo posible. Algunos factores de riesgo que existen para las ojeras, son:

Edad avanzada : en este caso, la pérdida de tejido graso de la piel y el adelgazamiento alrededor de los ojos son parte del proceso de envejecimiento. Todos estos cambios pueden hacer que aparezcan de una forma más definida y vistosas en los más mayores.





Ocasionadas por el cansancio : no dormir bien o la falta de descanso por no dormir las horas necesarias pueden ser condicionantes claros en la aparición de la sojeras. A todo esto se le puede sumar el estrés, los hábitos poco saludables, el consumo de tabaco y el alcohol, todo esto ayudará a que las ojeras sean más llamativas. Cambia tu rutina y hábitos de vida poco saludables y podrás reducir de manera notable esas ojeras que no te dejan verte bien.

Hereditarias : las heredamos de otros familiares. Pueden ser difíciles de quitar, pero no es imposible. Generalmente empiezan a aparecer en la adolescencia y, a veces, en la infancia. La principal estructura implicada en este tipo de ojera es la vascularización palpebral excesiva, derivada de muchos vasos (arterias supratroclear, lacrimal y dorsal de la nariz, la arteria facial transversa y ramas de la propia arteria temporal superficial).

Alergias : algunas de las ojeras pueden aparecer debido a algunas alergias ya que pueden congestionar los vasos sanguíneos que tenemos en el contorno de los ojos y esto produce, una coloración de la zona de la ojera.

Remedios para quitarlas

Antes de someterse a un tratamiento médico, cabe probar algunas de las pautas que se pueden realizar desde casa. Se pueden reducir con remedios caseros simples y aunque algunos de estos remedios no están científicamente probados, vale la pena probarlos ya que muchos son económicos y no tienen efectos secundarios.

Más sueño : dormir lo suficiente es básico para el descanso. Descansar más implica una mejora en nuestra calidad del sueño, dormir las horas necesarias y reducir nuestro tono grisáceo de nuestras ojeras. Elevar la cabeza apoyándola sobre almohadas adicionales puede ayudar a reducir las ojeras y la hinchazón alrededor de los ojos.

Pepino : aplicar rodajas de pepino en los ojos puede aliviar los ojos cansados y reducir la hinchazón que tengamos. El alto contenido de agua y vitamina C del pepino puede ayudar a nutrir e hidratar la piel. Además, contiene sílice, que es esencial para tener tejido sano.





Bolsas de té : puede que te esté sorprendiendo, pero sí. Las bolsas de té te ayudan a quitar esa hinchazón y a disimularlas. Podemos hervir dos bolsitas de té en agua antes y dejarlas enfriar. Cuando estén frías, podremos aplicarlas en nuestros ojos. Se pueden usar bolsas de té negro, verde o de hierbas.

Maquillaje : cuando hablamos de disimular las ojeras nos estamos refiriendo a que, cuando ya han aparecido, tratemos de minimizar su presencia empleando algún producto cosmético, y más concretamente un corrector. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son que debemos trabajar con la luz de frente, ya que muchas veces nos olvidamos y no tener una luz adecuada puede dar lugar a la aparición de sombras que pueden llegar a confundir a la hora de aplicar el maquillaje; hay que aplicarlo en una zona concreta y realizando pequeños toquecitos, evitando que se mueva de la zona de aplicación.

Alimentación : las ojeras también son lo que comemos e intentar comprar productos naturales y sanos, es lo mejor que podemos hacer, no sólo para nuestras ojeras sino para nuestra salud en general.