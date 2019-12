El descomunal susto que se llevaron dos pescadores al ver lo que surgía del agua junto a su pez

Todo parecía tranquilo en el Parque Nacional Kakadu, en el norte de Australia, donde dos jóvenes se disponían a disfrutar de una jornada de pesca soleada y tranquila. Su única preocupación iba a ser averiguar cuál de los dos capturaba más presas. Quién les iba a decir que tendrían que soltar la caña enseguida por culpa de un susto descomunal: uno de los peces que capturaron vino seguido de un cocodrilo hambriento y amenazador, capaz de acabar con las ganas de pescar incluso del más aventurero.

Los pescadores huyeron despavoridos del lugar nada más avistar al tremendo reptil, que no quedó satisfecho hasta que el pez que resultó ser su objeto de deseo acabó entre sus fauces. Una vez saciado su apetito y con el pescado ya más que degustado, el cocodrilo volvió al agua con total tranquilidad. No obstante, los pescadores a los que había ahuyentado tenían muy claro que había que colgar la caña hasta nueva orden: ¡cualquiera volvía por allí a molestar a semejante bicho! Quién sabe, su estómago quizá hubiese aceptado de buen grado a dos personas...

