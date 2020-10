Desalojan un concierto no autorizado con 91 personas sin mascarilla y sin guardiar distancia en Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado en el madrileño distrito de Tetuán un recinto en el que se celebraba concierto no autorizado con 91 personas sin mascarilla ni guardar distancias de seguridad, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar ayer domingo sobre las 13 horas, cuando los agentes fueron avisados por varios vecinos de que en la travesía Pinos Alta, en el barrio de Valdeacederas, se estaba celebrando un evento musical con mucha gente.

A su llegada, los policías observaron que en el local había un concierto en directo. La propietaria aseguró que era uno de los muchos conciertos que se celebra allí, una sala de fotografía y eventos. Y que había dentro 65 personas, que los agentes vieron que estaban juntos, sin mascarillas y bebiendo sin mantener las distancias de seguridad en una barra de expedición de bebidas.

Una vez que evalúan los riesgos, los funcionarios pidieron a la responsable de la sala que la desalojara, pero se negó afirmando que cumplían con la normativa. Entonces, tuvo que ser la Policía Municipal la que tuvo que desalojarlo.

Contaron 91 personas en el interior y comprobaron que el local no tenía licencia de actividad ni de funcionamiento ni seguro en regla y estaba ejerciendo una actividad diferente a la autorizada. Por todo ello, los dueños del local fueron multados por incumplir las nuevas normativas sanitarias y las Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR). No multaron a ningún asistente porque no pudieron identificar a las personas que no llevaban mascarilla.