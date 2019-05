La decisión de Julio Iglesias que podría cambiar el rumbo de su vida

El cantante Julio Iglesias se someterá a la prueba de ADN para confirmar o descartar su parentesco con su supuesto hijo Javier Sánchez-Santos, siempre y cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia descarte el sobreseimiento de la causa, por estar ya juzgada, y siga adelante con el proceso. Este juzgado será el encargado de analizar, el próximo 30 de mayo, la demanda de paternidad interpuesta por el supuesto hijo de Iglesias, la tercera en los últimos 28 años.

Según ha detallado el abogado del cantante, Fernando Falomir, "el juicio va a ser un trámite pero también una incógnita; las posturas de ambas partes están perfectamente definidas y no creo que haya sorpresas en la presentación de pruebas".

"Nosotros mantenemos que el asunto ya está juzgado en varios procedimientos anteriores, en un total de tres: dos en Valencia (1991 y 1992) y uno en Marbella en 2004", y en todos ellos intervino el despacho castellonense en defensa del cantante. No obstante, la defensa del artista que reside en Miami, admite que el juez instó a Julio Iglesias a repetir esta prueba "con todas las garantías judiciales, una prueba anticipada", pero añade: "Nosotros le aconsejamos que era conveniente esperar a que el juez se pronuncie sobre si estamos ante una cosa juzgada o no".

"Si estima que no, entonces entraremos en la fase de práctica de prueba y nuestro defendido se someterá a dicha prueba de ADN; llegado este momento no tendrá ninguna objeción a someterse a la misma", anuncia. Fernando Falomir es consciente de que el juez ha considerado estas observaciones, hasta la fecha, como una negativa expresa del cantante a someterse a la prueba de ADN, aunque no por ello deja de insistir en que "en primer lugar, el juez deberá pronunciarse, como lo hizo el de Marbella, sobre si este asunto está o no juzgado". En caso de que el juez considere que se debe continuar adelante con el proceso, la defensa de Julio Iglesias instará la suspensión del juicio para la práctica de la prueba de ADN en el marco del proceso, es decir, con todas las garantías judiciales.