¿Debe reducirse aún más la cuarentena en España?

Grecia ha reducido el confinamiento domiciliario de 10 a 5 días para aquellas personas con escasa o nula sintomatología, el algo que también aplica Estados Unidos donde han pasado de 7 a 5 días. Italia y ahora también España estudian la medida. Aquí por el momento y, desde finales de diciembre, hemos pasado de un mínimo de 10 días de aislamiento a 7.

¿Es aconsejable una nueva reducción o es más una medida económica que sanitaria?

Para expertos como el epidemiólogo Antoni Trilla “con Ómicron es posible que se pueda reducir la cuarentena a 5 días, pero una semana de aislamiento es más prudente y adecuado porque toda persona contagiada puede a su vez transmitir el virus”.

Aunque la carga más alta se tiene entre los días 3 y 5 desde la prueba positiva. Es posible señalan que una parte de las personas infectadas sigan teniendo carga vírica suficiente para contagiar el sexto y séptimo día después de dar positivo o del inicio de los síntomas. Con una PCR o un test de antígenos positivo es importante seguir en cuarentena para no infectar a otros.

En asintomáticos y según reconocen la carga viral es menor que en personas con síntomas. Pero, insisten, siempre hay una mínima posibilidad de contagiar: “la probabilidad de contagio también es menor, pero en ningún caso es cero”, apunta.

Siempre queda la opción de hacerse un test y salir de dudas, pero extender esto al conjunto de la población explica a COPE Manuel Franco, al frente de la Sociedad Española de Salud Pública https://sespas.es/ tiene consecuencias laborales que no todas las empresas se pueden permitir. Considera que “no es descabellado aislarse 7 días y más allá si sigues teniendo síntomas y te puedes permitir teletrabajar para seguir aislado un tiempo más, pero es algo que solo puede hacer una pequeña parte de la población”.

El epidemiólogo Joan Cayla también defiende como indispensables los 7 días de aislamiento “idealmente con test de antígeno de salida o siendo muy estricto con las medidas de prevención y barrera en los siguientes días”. Considera interesante al mismo tiempo observar “lo que sucede en Dinamarca donde se han eliminado casi todas las restricciones”.

Una de las muchas personas que se infectó en nuestro país en la recta final de enero es Iván Álvarez. El día 20 del citado mes se enteró que era positivo tras llevar unos días encontrándose raro. El cansancio, el dolor de garganta y la fiebre han sido sus síntomas. Una semana después dio negativo, y por suerte para él, no pasó la cuarentena solo: “Realmente el confinamiento lo pasé en la habitación con mi pareja porque los dos dimos positivo y se hizo más ameno. No estuvimos en contacto con nadie y lo pasamos juntos”, comenta.



Gracias a no ser persona de riesgo con patologías previas o inmunodepresión, no tuvo que aislarse durante dos semanas más. Y es que estos colectivos, que suelen desarrollar formas más graves de la COVID-19, deben confinarse durante 21 días.

En España y después de que el Consejo Interterritorial aprobase el pasado 29 de diciembre reducir la cuarentena de 10 a 7 días, el martes 8 de febrero la Comisión de Salud Pública estudiaba una nueva posible reducción del periodo de aislamiento sin alcanzar, de momento, ninguna decisión. Varias Comunidades Autónomas han pedido que se rebaje entre a 5 días y algunas incluso a 3 días para los casos asintomáticos.

De momento, el aislamiento se prolonga 7 días como mínimo si no hay síntomas en los últimos días y no es obligatorio hacerse un test para reincorporarse al trabajo, salvo para sanitarios o trabajadores de residencias. Los contactos estrechos también deben guardar 7 días de cuarentena si no están vacunados y están exentos si tienen la pauta completa salvo que desarrollen síntomas durante los días siguientes.

Galicia defiende acortar la cuarentena de los casos positivos a 5 días, pero con un test de salida negativo. En la Comunidad de Madrid quieren que se revise la evidencia científica acumulada antes de tomar una decisión. También la Comunidad Valenciana es partidaria de reducir los días si así lo decide previamente la Comisión de Salud Pública mientras que Cataluña ya ha adelantado que tomará medidas unilaterales. La que plantea una mayor reducción es en este momento Castilla La Mancha que propone una horquilla de 3 a 5 días para el aislamiento. Por el contrario, Andalucía y Castilla y León se oponen a modificar los plazos actuales.

En Sanidad admiten que las cuarentenas como el resto de las medidas están en “permanente revisión”. Pasado el pico de la sexta ola y con una amplia parte de la población vacunada es preciso diseñar una estrategia para gestionar la pandemia a medio plazo. Y todo porque según señalan desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria https://www.semfyc.es/está llegando el momento de pasar de un modelo de atención a la crisis a otro de control de la pandemia. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, consideran que es pronto para hablar de endemia y pasar a gestionar el COVID como si fuera la gripe.