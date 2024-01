¿Debe preocuparnos el brote de sarampión en Europa? Las claves para entender la situación española

Un 30%. Ese es el número que han aumentado los casos de sarampión en Europa respecto al 2022. Sí, esa enfermedad infecciosa que se caracteriza por fiebres altas, erupción cutánea, malestar generalizado y secreción nasal y tos. Un cuadro común a otros virus, pero que, frente a otros, parecía que se había erradicado.

Sin embargo, está volviendo al continente más fuerte que nunca, y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha alertado del rápido contagio. La peor parte se la está llevando Rusia y países de alrededor, y el miedo a que se propague por el resto de Europa a la velocidad de la luz, ha hecho que pidan encarecidamente una inmunización masiva.

"Se necesita un impulso urgente a la vacunación para frenar la transmisión y prevenir un mayor contagio. Es vital que todos los países estén listos para detectar de modo rápido los brotes de sarampión, que podrían poner en peligro los avances hacia la eliminación de esta enfermedad", decía Hans Kluge, director de la OMS en Europa.

Y antes de que se convierta en epidemia, por supuesto, está la opción de poner en marcha la única estrategia posible: la vacunación. Es al menos como nos lo relata el doctor Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y jefe del servicio de Medicina Interna en enfermedades infecciosas en el Hospital de Burgos.

La necesidad de la vacunación, antes de complicarse el brote

Tal y como nos relataba el doctor, es muy complicado identificar el sarampión si estamos ante él, porque no somos expertos y muchos de los síntomas más característicos aparecen a lo largo de los días.

"Fiebre alta, irritación ocular, congestión nasal, cuando se hace evidente es cuando aparecen lesiones cutáneas. Afectación mucosa, en la boca en los días previos a la altura de las mejillas, pero es complicado que alguno la reconozca o las explore, salvo en un contexto epidémico. Las lesiones aparecen en cara y cuello y se va extendiendo hasta afectar la totalidad del cuerpo" relataba el médico.

Por eso incide en lo importante: antes de que el brote que afecta a Europa nos llegue de manera irremediable, hay que vacunarse. Si eres de los que nacieron en la década de los 50 en adelante,estarás vacunado con la vacuna triple vírica, que, según este experto, es 100% efectiva.

Eso sí, aunque en este caso el sarampión afecte más a la población infantil, también pueden padecerla los adultos, especialmente si no están vacunados. Y es aquí donde entra el brote europeo en juego, porque es fundamental entender que, aunque el riesgo en nuestro país es bajo por la tasa de vacunación, si dejamos de vacunar a los más pequeños, replicaremos los datos de países como Reino Unido.

"Si dejamos de vacunarles, será cuestión de años que nos encontremos en una situación similar. La vacunación contra el sarampión es esencial, no es una tontería, no es una enfermedad benigna. Aquí tenemos muy bien hechos los deberes, pero tenemos el ejemplo en Europa de lo que pasa cuando paras la vacunación" explicaba.

¿Debe preocupar en España el brote en Europa?

Se trata de una enfermedad que no está erradicada, porque no ha desaparecido, pero sí que ha estado controlada porque, como decía, "los casos son tan esporádicos que no se puede generar una transmisión en cadena" decía.

Por tanto, aunque alegue que tenemos los deberes hechos en nuestro país, no hay que bajar la guardia y dejar de vacunar. En resumen, "no dormirnos en los laureles", y, menos, con la situación de brote europea.





"Debe preocuparnos porque somos vasos comunicantes, en el supuesto de que apareciese un caso, es difícil que genere un gran brote en España, pero sí lo hay en grandes cantidades en Europa, el ingreso de gran parte de gente puede ser problemático. Se puede mirar con un poco de tranquilidad, no debemos dorminos en los laureles y seguir haciendo las cosas bien, es terrible volver a vivir como hace 80 años y vivir brotes de sarampión" expresaba.

Y una última recomendación, si no recuerdas si tienes las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, debes consultar tu calendario vacunal o a tu médico de atención primaria. Y, si aún así no estás seguro, "no hay riesgo en recibir una dosis adicional" sentenciaba el doctor.