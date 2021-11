Cvirus.- La Comunidad de Madrid comenzará la próxima semana con la tercera dosis para los sanitarios

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado este jueves que la próxima semana arrancará en la región la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para personal sanitario e "inmediatamente después" se incorporará para personas de entre 60 y 69 años.

En declaraciones a 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha indicado que a lo largo de la próxima semana se informará sobre las fases de vacunación que se pondrán en marcha en las siguientes semanas.

En este sentido, ha adelantado que la próxima semana se incorporará la administración de la tercera dosis de la vacuna, que de momento está disponible para mayores de 70 años y personas vulnerables, para el personal sanitario.

"Para mayores de 60 años será inmediatamente después", ha recalcado el consejero después de que la Comisión de Salud Pública acordara esta misma semana comenzar con la tercera dosis de las vacunas para la franja de 60 a 69 años y personal sanitario y sociosanitario.

Esta tercera dosis, ha aclarado, no es tan urgente como las primeras y segundas inoculaciones "porque las cifras hablan de control", aunque, en cualquier caso, la Comunidad sí facilitará "todos los medios" para seguir creciendo en vacunación, con un 90,2% de la población diana (mayores de 12 años) ya inmunizados.

En esta línea, Escudero ha aclarado que la próxima semana se precisará el calendario para vacunar a unos 2 millones de madrileños que tendrán que recibir la segunda dosis, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) haya recomendado extenderla a mayores de 40 años y en caso de que se apruebe de manera definitiva para mayores de 5 años.

Esta cifra se completa con los 438.000 madrileños vacunados con Janssen y pendientes de una dosis de refuerzo. En cualquier caso, ha subrayado que la región ha sido capaz de llegar a administrar hasta 110.000 dosis en un día. "No sé si llegaremos a esas cifras, pero Madrid tiene potencialidad para hacerlo", ha precisado.

Para lograrlo, ha indicado, se activará el sistema de autocita y los puntos de vacunación masiva, aunque la estrategia se irá perfilando en los próximos días. En el caso de los menores de entre 5 y 11 años, ha aclarado, "lo lógico" es utilizar la Atención Primaria. "Tendría todo el sentido hacerlo ahí", ha precisado.

Esta vacunación está pendiente de la aprobación definitiva por parte de la EMA, con un suero "cuatro veces menor" que para un adulto. "Depende si recibimos en periodo vacacional", ha dicho el consejero, que en estos casos ha señalado que sería conveniente administrarla "delante de los padres".

AVANCE DE LA VACUNACIÓN

El consejero ha incidido en la importancia de la vacunación para controlar la propagación del SARS-CoV-2 y ha alertado de que el porcentaje de no vacunados que requieren ingreso hospitalario fluctúa entre el 50 y el 70%, especialmente en UCIs. "Es un porcentaje muy alto", ha indicado.

En cualquier caso, ha afirmado que "no hay preocupación" a día de hoy en la Comunidad pero sí hay que estar "alerta". "No estamos preocupados en este momento por el alto porcentaje inmunizados, que está permitiendo que la evolución que está teniendo el coronavirus en otras zonas en esta no lo estemos notando de la misma manera. Los incrementos en incidencia acumulada son mucho más pequeños y por supuesto la repercusión en nivel asistencial, que es donde libramos la batalla contra el coronavirus, especialmente en camas de UCI, no se está comportando como en otras ocasiones", ha explicado.

Así, ha recordado que la región desde que hace cinco semanas se tocó suelo con una incidencia acumulada a 14 días de 44 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 114 casos actuales, "las UCI se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, se han mantenido en 70, hoy 79". "Por lo tanto la situación es de percepción de control y ahora nuestra objetivo es seguir aumentando la vacunación, que es lo que nos permite controlar", ha incidido.