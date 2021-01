Cvirus.- Almeida tiene "total y absoluta confianza" en que "ningún alto cargo" de Madrid se ha vacunado

Pide a Conesa (PSRM) que aporte las pruebas "o se retracte"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que mantiene "total y absoluta confianza" en que "ningún alto cargo" de Madrid se ha vacunado del coronavirus. "Yo no me he vacunado", ha apostillado.

Así ha respondido el también portavoz nacional del PP, desde Valdebebas, al secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, quien afirmó que había recibido "muchos datos e información confusa" de "muchos ciudadanos estos últimos días" indicando, entre otras cosas, que "no solamente se han vacunado altos cargos del Gobierno regional indebidamente, sino también altos cargos que están en Madrid, y lo han hecho saltándose los protocolos con vacunas que corresponden a la ciudadanía".

Martínez-Almeida ha pedido que "si no aporta las pruebas, se retracte", ya que "no hay nada que diga que altos cargos de Madrid se han vacunado". "La sospecha es sobre esa persona que tiene la cobardía de afirmar eso sin pruebas", ha lanzado.

Ha defendido de nuevo que la vacuna contra la Covid debe ser prioritaria a "altas magistraturas del Estado", entre las que no incluye a él mismo, ni a ningún consejero o a políticos en general.

"Yo hablo de las altas magistraturas del Estado, que tomen decisiones determinantes, no de los políticos. No creo que alcalde de Madrid tenga que vacunarse antes que otro, o un consejero de Sanidad respeto a colectivos. Pero las altas magistraturas del Estado es razonable abrir ese debate. Pero respeto el protocolo marcado hasta este momento", apuntó.