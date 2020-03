¿Cumples las cinco claves indispensables para evitar contagiarte con el coronavirus?

La crisis del coronavirus está afectando nuestras vidas. Cada día se amplían las medidas y las restricciones para luchar contra el COVID-19, que ha sido calificado como pandemia por la OMS en la tarde del miércoles.

Se ha convertido en algo de suma importancia seguir todas y cada una de las recomendaciones lanzadas por las autoridades. Pero también resulta indispensable que los ciudadanos adoptemos medidas preventivas por nuestra cuenta.

En declaraciones a COPE Málaga, la portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del coronavirus de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, explicaba los métodos de actuación para evitar el coronavirus de una manera muy clara y rotunda: “Es tan sencillo como lavarse las manos con mucha frecuencia, no toser en las manos, toser en el antebrazo, utilizar pañuelos desechables y no meterlos otra vez en el bolsillo y no toquetear las cosas cuando se ha rozado la nariz o la boca cuando se ha tenido un catarro”.

Ha llegado la hora de la responsabilidad. De tomar partida y que, entre todos, consigamos parar el número de contagios. Para ello, desde COPE, nos hemos propuesto recalcar las cinco claves básicas en la guerra contra el coronavirus. Son cinco consejos de vital importancia y que todos deberíamos realizar.

LAVADO DE MANOS

Se ha convertido en algo repetitivo en todos los medios de comunicación el los últimos días, pero se trata del aspecto higiénico indispensable para evitar infectarse. Lavarse las manos de manera constante y de la forma indicada por las autoridades sanitarias.

TOSER Y ESTORNUDAR

Como advertía la portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del coronavirus de la Junta de Andalucía, también es de suma importancia la forma de proceder a la hora de estornudar o toser. La manera correcta, a la que nos estamos adecuando todos, es hacerlo en el codo. Evitando siempre hacerlo sobre las manos, ya que de esta manera podríamos trasmitir el virus a todo aquello que tocásemos después.

SALUDOS

¿Quién no ha visto el saludo con el codo en los últimos días? Se ha convertido en la forma más segura de saludarse. Debemos evitar darnos la mano y abrazarnos. Esta es una de las cuestiones más complicadas de llevar a cabo en nuestro país por nuestra naturaleza. Somos un país que expresa con mucha vehemencia el afecto. Toca chocar codos.

New York City Mayor Bill de Blasio greeted staff at Bellevue Hospital Center with elbow-bumps as he thanked them for their hard work amid coronavirus outbreak. https://t.co/ZpzCu6kQ8s pic.twitter.com/OjbsPTbYny