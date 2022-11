Se cumplen 20 años de la tragedia del Prestige que conmocionó a España: “El ecosistema no se recuperará nunca”

“En Galicia llevábamos ya cinco días de temporal, sin luz, vivíamos una situación bastante dramática, se nos venía el mundo encima, lo que pasó fue muchísimo peor que lo que vimos en ese momento”. Así recuerda Alfredo López el momento en el que fue consciente de la mayor tragedia climática en Galicia. El 'Prestige' era un petrolero con bandera de Bahamas que se partió en dos a más de 50 kilómetros de la costa gallega cuando llevaba cerca de 70.000 toneladas de petróleo.

Pero no se trata de un desastre local, sino de un desastre que afectó a toda la costa atlántica. López es biólogo marino y en ese momento era el director de la asociación Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA). “Las consecuencias fueron dramáticas”. A nivel ambiental murieron entre 100 y 200 mil aves, se perdió fauna marina y algas.

Más de 3.000 kilómetros del litoral se vieron afectados, incluso llegando a tierras francesas. Para el catedrático emérito de zoología marina de la Universidad de Santiago, Vitoriano Urgorri, recalca que lo especial de este accidente, fue la “explosión de voluntariado”, porque personas de toda parte de España fueron a ayudar a Galicia.

Una de las personas que respondió a la llamada de emergencia fue Paloma de la Puerta. Entonces tenía 30 años y rememora en ‘La Tarde’ con Pilar Cisneros y Fernando de Haro que esos momentos había bastantes manchas: “Yo recuerdo el olor”. Sentía en las caras de la gente de mar que “era una impotencia”. Era ”una lucha contra algo que no controlaba”. Cree que aquella fue “la primera vez que la gente de interior miramos al mar más allá de la playa y entendimos que detrás de la playa había un sector que se podía desmembrar“. Porque si no, “de qué iba a comer esta gente”, se preguntaba. Más de veinte años después, reconoce que aún se despierta con pesadillas de aquella tragedia.

El impacto social fue el mayor de todos. Como explica López, “la gente no podía pescar, no podía hacer sus actividades habituales". “Trastocó de la vida de todos los habitantes de Galicia”, apunta, “durante bastante tiempo”. El biólogo es pesimista y cree que “el ecosistema no se recuperará nunca”. Añade que “si vamos a lugares donde hubo más impacto del petróleo, aparentemente todo está bien”, pero realmente, “solo tenemos que levantar una piedra y vemos como todo está asfaltado”. Esta es la “contaminación de baja intensidad que sigue afectando” al territorio gallego.

Saber las causas para poder evitarlo

Las causas que originaron esta situación, como apunta López, es que había “un temporal, un barco sobrecargado, débil, decisiones políticas mal tomadas”. Provocó una bola de nieve que acabó en el vertido. Urgorri detalla que el Prestige se trataba de “una chatarra”. Los biólogos no se sintieron escuchados por los políticos y el que fuera el director de CEMMA aclara que el primer error fue “alejar el barco de la costa”.

Aunque concede que tenemos “más herramientas y más medios”, piensa que “si se toman decisiones equivocadas”, como las del Prestige, “el resultado podría ser el mismo”. Pero este no es el único peligro, y es que, como apunta Urgorri, “el Prestige fue muy grave”, pero, “se acabó y pasó”, sin embargo, “el resto sigue día a día” contaminando y que sus causas “no son perceptibles”. Por ejemplo, metales pesados, ureas o residuos fecales. Veinte años después, Galicia sigue sufriendo.