Se cumplen 45 años de la muerte de la cantautora Cecilia

Evangelina Sobredo Galanes, conocida como Cecilia por adoptar el nombre del tema "Cecilia” de Simon and Garfunkel, a quienes admiraba, es un referente de la música en España. Hija de los diplomáticos José Ramón Sobredo y Rioboo y María Dolores Galanes Saavedra, tuvo la oportunidad de viajar mucho cuando era pequeña. Por ello, su estilo mezcla la música británica y norteamericana con la literatura española. De hecho, en sus inicios cantaba tanto en inglés como en español. ¿Quién era Cecilia? ¿Qué rastro ha dejado?

Perteneciente al “Club de los 27”

Cecilia murió con 27 años en un accidente de tráfico. Pertenece a ese grupo de grandes músicos, artistas y autores que fallecieron a la edad de 27 años. Supuso una figura clave en la protesta feminista, lo que se refleja en canciones como “Me quedaré soltera”, en un panorama musical dominado por cantautores de influencia francesa como Serrat.

Este año la cantante catalana Lidia Pujol ha dado luz a sus letras con el álbum “Conversando con Cecilia”. “La gratitud que podemos sentir ante los poetas es que hablan del denominador común de esa vulnerabilidad que busca el infinito”, explica contando cómo le ha inspirado Cecilia en su obra. Pujol comienza su álbum con el single “Nada de nada”, canción fruto de un proceso que, según ella, deja fuera todo aquello que es superficial y da importancia al contenido, no al contenedor. Busca adentrarse en el fondo de las canciones de Cecilia despojándose de los arreglos de la época.

El franquismo censuró varias canciones de Cecilia, como “Mi querida España”, “Un millón de sueños”, “Me quedaré soltera”, “Soldadito de plomo” y “Cíclope”. Esta última se puede interpretar como una llamada de atención a las verdades a medias que maneja el poder mediático. “Miro al mundo por tu ojo y me parece que el despojo no es tan despojo, que la riqueza no es tan rica ni la miseria tan mísera. Ni la vida tan efímera”, canta al inicio del tema. La crítica social queda así reflejada en la mayoría de sus letras.

Pujol habla, interpretando a Cecilia, de la vulnerabilidad. “Lo interesante de Cecilia es que está invitando a cada uno de nosotros a que se pueda comprender a sí mismo. Siempre habla de personajes que tienen sus partes maravillosas y sus partes menos maravillosas, más horribles”, comenta. La cantante catalana valora de Cecilia su sencillez para recalcar las cosas que merecen la pena, que parten de uno mismo y se ponen en relación con los demás. “Yo soy nosotros”, sentencia.

En el 45 aniversario de su muerte los seguidores recuerdan y agradecen su legado musical y literario en España. La cantautora invita a que cada uno diga, haga y piense lo que crea, desde la experiencia.