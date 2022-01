Cuidar a un hijo con covid-19: un deber que no siempre es un derecho

Cuidar a un hijo con COVID es un deber que no siempre un derecho para los padres que trabajan. Muchos se las han visto y deseado desde que estalló la pandemia y, especialmente tras el boom de casos de la sexta ola, porque en España y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no hay permisos de baja retribuida ni ayudas económicas para quienes no pueden teletrabajar. Para muchos de ellos, hacerse cargo de sus hijos les supone perder días libres que también deben ser previamente autorizados por la empresa.

Si tu hijo da positivo o está en cuarentena por COVID y, de momento, hasta el próximo 28 de febrero te puedes acoger al Plan ME CUIDA que permite pedir que te adapten o reduzcan la jornada. En caso de reducción perderás una parte proporcional de sueldo y adaptar la jornada no siempre es posible para la empresa. En caso de desacuerdo el caso lo dirimen los tribunales.

Para María la semana de Reyes fue de las más complicadas que recuerda, su hijo de 13 años enfermó de COVID y en plenas vacaciones navideñas máximo que obtuvo es un día de permiso por asuntos propios.

“Lo pasé fatal porque yo me iba a trabajar sabiendo que dejaba a mi hijo contagiado en casa con fiebre y con tos y así estuvo 10 días. En el trabajo pues iba llamándole cada poco para ver cómo estaba y para decirle que le había dejado la comida y que se la calentase en el microondas, mal hecho porque en realidad tenía que estar aislado, pero es que yo me voy a las 7.30h de la mañana y vuelvo a las 16h y no le voy a dejar sin comer todo el día” explica a COPE.

Pidió la opción de teletrabajar, pero no la obtuvo, también sugirió cogerse una semana de vacaciones, pero también era inviable al estar de vacaciones la mitad del departamento. Al estar separada, María no tenía muchas alternativas.

“Al ser COVID tú no le puedes pedir a ningún familiar que se haga cargo del niño. Tampoco se lo puedo llevar a mi ex marido porque a la que le tocaba esta semana cuidarle es a mí. Y es que estaba rezando por dar yo también positivo y poder quedarme con él y lo pasábamos juntos” señala.

Para Carlos todo ha sido más fácil. Da clases en un instituto de Parla y a él si le han permitido teletrabajar toda esta semana para poder estar con su hijo de 2 años.

“Yo no tenía claro al principio que me pudiera coger la baja no siendo mi hijo positivo, pero claro le han cerrado el aula y sí si se puede. Eso sí, cuando me llamaron del cole para que fuera a recogerle porque cerraban su clase hasta el lunes que viene pensé que ya la habíamos liado. Llamé a mi mujer, organización suya y mía y con mi madre también llamando para tratar de ayudarnos”, explica a COPE este profesor.

Este docente ha podido resolver favorablemente su situación sin ver alterado ni su sueldo ni sus días libres, pero ante la falta de opciones algunas familias han llegado a comunicar un positivo falso entre otras decisiones cuestionables como dejar a los niños con los abuelos o incluso llevarlos al colegio como explica a COPE Aida que da clases en primaria.

“Los profes no estamos convirtiendo en policías o investigadores porque algunos niños llegan malitos con la tripa, mocos y es cuestión que llegue el recreo para que casque que ha dado positivo en un test de antígenos. Ya cuando vuelven a subir los demás del patio ya te lo van diciendo también profe que éste ha dado positivo. Y entonces te toca llamar a la madre para hablar con ella y explicarle que así no puede venir al colegio, pero entre que te enteras y discutes pues ya se te ha contagiado media clase” lamenta.

Y es que en España no hay un permiso retribuido generalizado para estas situaciones. Su puesta en marcha dependerá de un acuerdo entre los sindicatos y la patronal que no acaba de cristalizar.

La semana pasada y por primera vez un tribunal reconoció el derecho de un funcionario a quedarse con su hijo confinado por COVID reconociendo ese derecho a cuidar del menor de 14 años “como un deber inexcusable”. Una sentencia que ya es firme y que ha peleado el sindicato CSIF que reclama un real decreto para regular el teletrabajo en la administración.

“Es una sentencia pionera que no vincula a los demás tribunales pero que si puede ser un punto de partida para futuras resoluciones y no solo en el ámbito público sino también en el privado” explica a COPE el abogado laboralista Mariano Salinas.

Y todo porque hasta ahora, subraya, “la mayoría de los trabajadores en esta situación utilizan días de vacaciones o bien llegan a acuerdos con la empresa para compensar esos días en otros momentos del año”.