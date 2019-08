¿Cuervo o conejo? Esta es la nueva ilusión óptica que divide a las redes

En estos últimos años hemos podido ver multitud de ilusiones ópticas que han dividido a las redes sociales, como es el caso del vestido en 2015 que algunos veían azul y otros blanco, o las más recientes zapatillas que unos veían azules y otros rosas. Pero esta vez ha sido con un video donde una persona acaricia a un animal, en el que los internautas se preguntan de qué animal se trata.

Un usuario llamado Dan Quintana ha publicado un vídeo junto a este mensaje: “A los conejos les encanta que les aprietes la nariz”.

Las imágenes que se ven en el vídeo han llamado la atención de miles de usuarios, que no han tardado en compartirlo en redes, y la publicación acumula miles de visitas en Imgur, que también lo compartió en Twitter con el este mensaje: "Creo que algo raro le pasa a tu conejo".

Y es que, aunque parezca mentira, muchos usuarios están totalmente convencidos de que se trata de un cuervo con el pico abierto al que le acarician la cabeza, mientras que otros distinguen un pequeño conejo de color negro al que le acarician la nariz y que tiene unas largas y tiesas orejas.

