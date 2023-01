Una universidad de Valladolid se hace viral por el cartel que ponen en la salida de emergencia: "Eso no lo es"

Los carteles en las universidades están a la orden del día en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Desde hace unas semanas que en la red social del pájaro azul están proliferando varias publicaciones llenas de fotos, mensajes, indicaciones y avisos en diversos centros universitarios.

Todo comenzó porque un usuario de Twitter, @AngelsWhisperr, publicó en esta red social una publicación con una imagen de la fachada de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que varias cuentas respondieran publicando imágenes con los carteles e indicaciones de las universidades que españolas, como este tuit con un cartel en la Universidad de Murcia, publicado por el usuario murciano @nosoymafranpe

Esta publicación ya lleva acumulados más de 14 mil 'me gusta'. Pero la situación no se ha quedado en esta publicación. Otro usuario de Twitter (@perrocojonudo) ha publicado el 24 de enerode este 2023 un tuit con una imagen de un cartel de la Universidad de Valladolid. El cartel en cuestión se encuentra en una puerta de emergencia con una aclaración para todos los estudiantes fumadores: "PUERTA PARA USO EXCLUSIVO DE EMERGENCIA (fumar no es una emergencia)".

Esta publicación ya lleva acumulados más de 15 mil 'Me gusta' y más de 200 respuestas de lo más variadas, la mayoría son llevando la contraria a lo que dice el cartel.