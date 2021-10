Cuando mirar la hora ya no vale siempre para ahorrar en la factura de la luz

226,15 euros el megavatio hora de media. Es el que registra este miércoles el precio de la luz en España. Es un 4,78% más que el martes y supone además el octavo registro más alto de la historia en nuestro país. Si miramos el reloj el tramo más caro se producirá entre las siete y las ocho de la tarde cuando la luz alcanzará los 263,29 / Mwh mientras que el más bajo -según datos del operador de mercado eléctrico designado OMIE- se registrará entre las tres y las cuatro de la tarde cuando cotizará a 180,10. ¿Cómo se explica esto? ¿por qué este miércoles es entonces más barato en la hora llana y no en la valle que está fijada entre las doce de la noche a ocho de la mañana? Pues aunque la mayoría de los consumidores lo desconocen esta realidad no es nueva. Lleva produciéndose desde que el 15 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley con medidas urgentes con el que el Gobierno intenta contener el precio de la luz de aquí a final de año. Es decir. De las tarifas con discriminación horaria que entraron en vigor el 1 junio nos encontramos casi cinco meses después con una realidad distinta que no todo el mundo sabe.

LA IDEA INICIAL

El 1 de junio el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dividió las 24 horas del día en tres tramos horarios 'energéticos' de tal manera que se pagaba más por los peajes y cargos -la parte regulada de la tarifa- en los horarios más caros y de más consumo. Se pretendía a largo plazo cambiar los hábitos de los consumidores para que desplazaran el uso doméstico a las franjas más baratas y no se sobrecargara la red. Así quedó establecido:

- Hora punta. La más cara. Entre las diez de la mañana y las dos de la tarde. Y de seis de la tarde a diez de la noche.

- Hora llana. La intermedia. Entre las ocho y las diez de la mañana, de dos a seis de la tarde y de diez a doce de la noche.

- Hora valle. La más barata. De doce de la noche a ocho de la mañana además de las 24 horas de los sábados, domingos y festivos.

Esta tarificación horaria afecta a los casi 11 millones de usuarios que en España están acogidos al mercado regulado (el 40% de los consumidores) y no al resto (el 60%) que están en el libre y cuentan con una tarifa única marcada para toda la jornada.

LA REALIDAD HOY

Así entramos el 1 de junio pero la escalada constante del precio de la luz durante todo el verano para superar primero la barrera de los 100 euros el megavatio hora y para después dar el salto a más de 200, llevó al Ejecutivo a aprobar el Real Decreto Ley con medidas urgentes que entró en vigor a mediados del mes de septiembre. El objetivo era reducir los cargos pero de paso ello ha traído consigo a que las diferencias, la brecha horaria, se haya reducido hasta incluso estar ahora más barato, como decimos, por ejemplo, entre las tres y las cuatro de la tarde y no de madrugada. ¿Cómo se explica?

Sencillo. El mercado regulado de la luz depende del precio que alcance en el mayorista hoy disparado principalmente a su vez por el desorbitado coste del gas natural. Con la tarifación horaria las zonas más caras lo eran porque al precio se añadían más cargos y peajes. Con su reducción desde hace más de un mes se ha diluido esa diferencia existente entre tramos. En definitiva: la cuenta final la marca sobre todo el precio de la luz en el mercado mayorista. Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico, asegura a COPE que 'así te puedes encontrar que horas que son llanas sean mucho más baratas que horas que son valle que supuestamente serían más económicas. Por ejemplo, en un día que coincide con menos demanda, con viento y con más sol el precio bajará notablemente en el mercado mayorista'. Y eso puede ser más factible a primera hora de la tarde y no a medianoche.

¿QUÉ ES LO MÁS RECOMENDABLE?

Este experto nos dice que 'se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer porque estas nuevas tarifas y de nuevos periodos horarios ha coincidido con la escalada de precios en el mercado mayorista de la electricidad y que ya se estaba fraguando meses antes. La idea es buena pero ha coincidido con la subida del precio. Salió mucha polémica con eso de planchar a las tres de la mañana. Eso es una estupidez que no lo ha hecho nadie. Lo único que hay que hacer es actuar con un poco de cabeza y sentido de común y no consumir en las horas más caras'.

La pregunta que nos hacemos todos... Entonces ¿cómo puedo ahorrar? ¿de qué manera puedo saber a qué hora o tramo es más barata la luz? Valverde nos recomienda visitar la aplicación que tiene Red Eléctrica donde podemos consultar el precio diario de la energía o la instalación de placas solares en las azoteas de los edificios. Pero también sentencia. 'No hay que volverse loco. Esto es como cuando sube el petróleo y nos preguntamos qué podemos hacer para ahorrar al llenar el depósito del coche. Es lo mismo. Eches donde eches gasolina va a ser caro'.