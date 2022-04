¿Cuál será el próximo supercontinente en la Tierra? Existen cuatro modelos de cómo se unirán los continentes

El cartógrafo Geradus Mercator realizó, hace unos 500 años (siglo XVI), uno de los mapamundi más relevantes del mundo. Aunque no fue su primer intento de hacerlo y tampoco es el que tiene una precisión perfecta, ya que Australia no aparece y el continente americano está plasmado de forma aproximada (pero no cierta). Desde ese momento y hasta la actualidad, cientos de cartógrafos se han dedicado a reproducir versiones de la creación de Mercator, pero cuyos dibujos eran cada vez más precisos.

No obstante, no hay que infravalorar el trabajo de Mercator, que aunque no fuese cien por cien fiable, mostraba una imagen global de los continentes terrestres. Sin embargo, este personaje histórico no conocía que los continentes no habían estado siempre en la posición en las que él los había visto. Además, en su época no se había desarrollado todavía la teoría de las placas tectónicas. Durante muchos siglos, los humanos creían que los continentes estaban fijos y no se movían. Pero los siete continentes que forman la Tierra estuvieron una vez todos unidos, creando un supercontinente conocido como Pangea.

¿Qué supercontinente existirá en el futuro?

Actualmente, los geólogos son conscientes de que los supercontinentes se unen y se separan en ciclos y nosotros estamos viviendo la mitad de uno de ellos. Así que solo queda preguntarse, ¿Qué supercontinente exisitirá en el futuro? Los expertos quieren saber cómo se organizarán las masas de tierra dentro de muchos años. Al parecer, existen cuatro trayectorias que pueden tomar. La decisión de estudiar los próximos supercontinentes reside en un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755. Fue de los que más intensidad había tenido desde los últimos 250 años. Provocó la muerte de unas 60 mil personas, así como un tsunami a través del Océano Atlántico.

Lo que fue extraño era la ubicación, puesto que no debería haber grandes terremotos en el Atlántico. Este tipo de terremotos suelen originarse donde se hunden las placas tectónicas debajo de los continentes. Por este motivo, en el año 2016 un grupo de geólogos propuso una teoría de lo que estaba sucediendo. Decían que los puntos que unen las placas podrían estar deshaciéndose, con lo cual dentro de un tiempo indeterminado ocurriría una ruptura. A partir de entonces estudiaron cuál podría ser el rumbo que tomasen los continentes.

Los expertos se dieron cuenta de que los modelos de los futuros supercontinentes pueden servir para conocer mejor el clima de los exoplanetas. Con este método podrían encontrar otros planetas en los que fuese posible la vida. Los geólogos resaltan la importancia de conocer los futuros supercontinentes, puesto que si un planeta parecido a la Tierra tiene placas tectónicas, no se sabrá en qué ciclo del supercontinente se encuentra. De esta forma, necesitarán saber qué buscar para determinar su grado de habitabilidad. No obstante, los cuatro modelos que han propuesto son suposiciones y podrían no ser del todo ciertas. Aunque lo que sí que es cierto es que los continentes tal y como los conocemos ahora, se volverán a unir, dejando un planeta totalmente desconocido.