¿Cuál será el panorama si la UE mantiene un sólo horario estacional?

La madrugada del domingo los relojes volverán a adelantarse una hora, a las 02.00 serán las 03.00, horario con el que se dará entrada al de verano, medida no exenta de polémica tras la decisión del Parlamento Europeo de retrasar hasta 2021 la decisión de unificar los horarios en el continente.

La decisión se ha adoptado al no llegar a un acuerdo la Comisión que estudia la conveniencia o no de igualar los horarios en toda Europa. Así, el martes pasado, el Parlamento Europeo (PE) retrasó hasta 2021 la decisión de terminar con el cambio de hora, a pesar de que la Comisión Europea había decidido en 2018 hacerla efectiva este año. El PE ha pedido a los países miembros de la Unión Europea (UE) que a partir de 2021 pongan fin al cambio de hora y permitan que cada país elija, si así lo decide, el horario de verano o de invierno. Por lo tanto, si se mantiene un horario u otro en España nos encontraremos unos horarios por la mañana u otros, así como noches más tempranas o más tardías.

SI SE MANTIENE EL HORARIO DE VERANO

Si la decisión de la Comisión Europea prospera, y nos quedaremos con el huso horario de verano, disfrutaremos de más tiempo de luz en la segunda parte del día. Algunos dirían que puede adecuarse más al estilo de vida español, haciéndose las tardes más largas y cenando más tarde. Por mencionar algunos ejemplos, no anochecerá en Barcelona hasta las 18:30, así como en la capital no habrá oscuridad hasta cerca de las 19:00, incluso más tarde en el norte peninsular. De la misma forma, por las mañanas disfrutaremos (o sufriremos) una mayor oscuridad y nos despertaremos en los últimos retazos de la noche. Nos levantaremos, cogeremos el coche o el transporte público y todavía faltará luz. Esto produce que en la ciudad condal se haga de día pasadas las 9 de la mañana, y en Madrid no será de día hasta media hora después.

SI SE MANTIENE EL HORARIO DE INVIERNO

En el caso contrario, si la decisión de la Comisión Europea sale adelante pero mantenemos el horario de invierno, veremos cómo llegando a los meses de junio y julio amanecerá más temprano. Tomando la misma muestra que con el horario anterior, en las Islas Baleares amanecerá pasadas las 5 de la mañana, en Madrid lo hará cerca de las 6, así como en Andalucía aparecerá la luz pocos minutos después. Al mismo tiempo, anochecerá antes de lo que suele hacerlo en verano. En Palma de Mallorca se irá la luz del sol casi a las 20:30 de la tarde, mientras que en la capital y en Sevilla será poco antes de las 9 de la noche.