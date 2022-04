¿Cuál es la mejor postura para dormir? Estos son los trucos para tener un mejor descanso por las noches

La postura a la hora de dormir puede afectar a la calidad del sueño. El cuerpo necesita tener un buen descanso para relajarse de lo que nos ha mantenido estresados durante el día. Tanto los médicos como los fisioterapeutas especializados en el sueño aseguran que un adulto cambia de postura mientras duerme hasta 36 veces. En este comportamiento de inquietud afectan los factores externos, como la exposición a la luz y el ruido, así como la temperatura de la habitación. La posición recomendada por los especialistas es de lado o en posición fetal. Lo importante es que, sea cual sea la postura que adoptes, no te comprima las articulaciones ni los músculos.

La peor postura que podemos tener mientras dormimos es boca abajo, ya que provocamos que nuestro cuello acabe con tensiones debido a la excesiva rotación a la que sometemos a nuestra columna vertebral. Una persona sana puede dormir en la postura que más le guste, aunque debe tener cuidado con que no le afecten ni le creen tensiones innecesarias en el cuerpo. Pero en el caso de las personas que sufran de algunos problemas de salud, es de vital importancia escoger ciertas posturas para descansar. Según el Instituto del Sueño, estas son las posiciones que debes evitar si te encuentras en alguna de estas situaciones:

Si sufres de apnea del sueño y/o ronquidos , es mejor evitar acostarte en la posición decúbito supino (boca arriba), puesto que en esta postura nuestra lengua se mueve hacia la faringe y disminuye su apertura. Esto favorece que se obstruya el correcto paso del aire.

, es mejor evitar acostarte en la posición decúbito supino (boca arriba), puesto que en esta postura nuestra lengua se mueve hacia la faringe y disminuye su apertura. Esto favorece que se obstruya el correcto paso del aire. Los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico : es mejor no dormir boca arriba, a no ser que la cama tenga una elevación en la cabecera. Si no es así, se recomienda dormir del lado izquierdo .

: es mejor no dormir boca arriba, a no ser que la cama tenga una elevación en la cabecera. Si no es así, se recomienda . En el caso de las mujeres embarazadas : la posición más recomendada es decúbito lateral izquierdo y no derecho, porque así impide la compresión de la vena cava, lo cual favorece el estado circulatorio de la placenta.

: la posición más recomendada es decúbito lateral izquierdo y no derecho, porque así impide la compresión de la vena cava, lo cual favorece el estado circulatorio de la placenta. A personas con enfermedades pulmonares o cardíacas : mejor dormir con dos almohadas para mantener una inclinación vertical y facilitar la respiración.

: mejor dormir con para mantener una inclinación vertical y facilitar la respiración. Los que padecen de lumbalgia: es mejor dormir boca arriba con poca elevación en la almohada, también es correcto descansar de lado con las rodillas algo flexionadas con un cojín entre ellas.

¿Qué podemos hacer para evitar el mal descanso?

Ya que una mala postura al dormir puede causar que nos despertemos varias veces en la noche, los expertos recomiendan no excitar al cuerpo horas antes de acostarnos. Es decir, que debemos evitar consumir sustancias con cafeína (café, refrescos, alcohol, tabaco, etc.), hacer cenas ligeras que no nos llenen demasiado y nos dejen sensación de pesadez en el estómago. También es recomendable no practicar ejercicio físico por las noches, ya que nos deja excitados. Otros consejos son tratar de no echarse una siesta demasiado larga y establecerse horarios de sueño. Si seguimos estos horarios, nuestro cuerpo creará un hábito y no nos costará conciliar el sueño.

Si aun así, el sueño sigue siendo una batalla para nosotros, hay algunos tratamientos a los que se pueden recurrir, pero siempre recomendados por su médico. "Para el insomnio producido por ansiedad, los expertos recomiendan posturas que no dificulten la entrada de aire como es dormir boca abajo, que puedan agravar la sensación de ahogo, y aumentar más la desazón", comentan en laUniversidad de Granada. El Laboratorio del Sueño de la Universidad de Granada es el mayor centro de investigación de Europa que centra sus estudios en este tema. Por lo tanto, las investigaciones revelan que la postura que tomes para dormir puede ser beneficiosa o dañina, así que deberemos tener cuidado con las que adoptemos.