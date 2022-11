¿Cuál es la edad ideal para que mi hijo tenga un móvil?

Según datos del INE, el 68,7% de los niños entre los 10 y los 15 años tienen teléfono móvil. Esta cifra supera el 93% en los mayores de 15. El smarphone es uno de los regalos estrella en la Navidad. Pero cuanto más pequeños son nuestros hijos más vértigo nos da. No en vano 4 de cada 10 confiesan haber recibido mensajes con contenido sexual y 1 de cada 3 hace un uso indebido del dispositivo, según un informe de UNICEF España.

Alicia es madre de 4 hijos. La mayor, Daniela, tiene 10 años y ya tiene móvil. “intentamos aguantar hasta que tuviera 12-nos cuenta-pero todos sus compañeros de sexto de primaria tienen. Nos fue imposible. Eso sí, tiene control parental, no puede usarlo más de tres horas al día, páginas en las que no puede meterse y están geolocalizada. Todo eso controladísimo, pero es inevitable”.

Poner en manos de nuestros hijos un teléfono móvil es una responsabilidad de las gordas. 4 de cada 10 menores han confesado haber recibido algún mensaje sexual, según el informe de UNICEF España Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades. En este estudio además se reseña que 1 de cada 10 había recibido una proposición sexual por parte de un adulto a través de redes sociales, chats, Internet o videojuegos, y 1 de cada 5 podría estar sufriendo ciberacoso.

Una de las preguntas que nos hacemos es cuál es la edad ideal para que tengan ese primer móvil

“No hay una respuesta clara, porque depende de muchos factores-explica Jorge Flores, de Pantallas Amigas-más que la edad debe pesar que se cumplan determinadas condiciones”. Y ahí juegan más los padres que los propios menores, porque “los que van a supervisas y acompañar ese uso sean capaces de hacerlo y que tengamos tiempo para hacer esa supervisión. Cuando los padres estemos preparados para acompañar a ese menor”.

No antes de los 12 o 13 años

Nos aconseja el experto que no proporcionemos móvil antes de los 13 años, “porque se dan las condiciones para que tengamos que hacer una supervisión y un acompañamiento bastrante intenso. A los 12 se puede porque puede ser una edad que aun enfrentándonos a muchos retos, si se acompaña debidamente podemos obtener grandes beneficios, porque a esa edad todavía podemos ejercer cierta influencia porque no tendrán una vida tan independiente para que nos expulsen de su lado en las actividades on line”.

Entegar un móvil a los 11 años es inadecuado, porque las familias no tienen los conocimientos suficientes y porque el menor no tienen recursos para afrontar determinados retos “la conclusión es que lo que tenemos que medir es enttre oportunidades y amenazas, y aquí son mayores las amenazas”.

¿Y si no hay más remedio?

Jorge Flores nos da las claves para acompañar a nuestros hijos menores en el camino para aprender a sacar partido y a ser responsables con el uso del móvil:

“Poner desde el principio límites imprescindibles, por ejemplo que aplicaciones se van a instalar, el tiempo de uso (hay aplicaciones que nos permiten saber cuanto tiempo pasa nuestro hijo en determinadas aplicaciones). Los momentos de uso, para que respeten determinados tiempos (sobremesa, sueño). Hay que intentar generar confianza sin atosigar, deben ser conscientes de que el uso del movil va a tener una influencia en ellos que hay que modular. Investigar con ellos qué configuraciones de privacidad y seguridad del propio dispositivo o de las aplicaciones son las mejores, y sobre todo: los padres tenemos que dar buen ejemplo.”

Es importante acoplar al móvil opciones de control parental automatizadas que podamos gestionar “que nos informe por ejemplo si se ha instalado una aplicación que no queremos que se use, o que corte internet en un determinado momento. Hay aoplicaciones que nos permiten 'capar' las posibilidades que tiene un móvil y su uso”, son herramientas en las que podemos apoyarnos para conseguir un mayor cumplimiento de esas decisiones que hemos tomado que además “ayudan a tomar conciencia de que hay unos límites”.