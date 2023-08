Cristina Porta, cerrada al amor tras su fallido affaire con Álex Zacharías en 'Vaya vacaciones'

MADRID, 23 (CHANCE)

Cristina Porta y Álex Zacharías se convirtieron, con su apasionado 'affaire', en dos de los grandes protagonistas de la primera edición de 'Vaya vacaciones'. Sin embargo, y aunque ambos estaban muy ilusionados y parecía que lo suyo continuaría a su regreso a España, todo se rompió tras el reality.

El detonante, como ha revelado la periodista, una discusión en su segundo encuentro después de una primera cita "bonita" en la que pensó que podrían llegar a construir algo bonito. Sin embargo, el mensaje que Cristina recibió de una expareja propició una fuerte pelea en plena calle tras la que Álex no volvió a cogerle el teléfono: "No me contestó y ahí cerré el capítulo porque yo valgo más" ha sentenciado.

No es el único asunto por el que la modelo está en el punto de mira, ya que hace unos días sorprendía al confesar ante los micrófonos de Europa Press que le encantaría ser madre y que no le importaría serlo sin pareja: "Se puede ser mami también soltera" aseguraba.

Unas declaraciones que ha matizado, explicando que aunque "claro que quiero ser madre, es en un futuro a corto plazo, dos años, no ya. Tengo muchas cosas que hacer todavía, que tengo a la gente asustada pensando que quiero ser madre ya".

Eso sí, tiene claro que no le importaría ser "madre soltera": ¿"Por qué no? Mi sueño es ser madre, no necesito a un hombre. Si puede ser con un hombre mejor, sino no pasa nada" afirma reconociendo que en realidad "pienso que no voy a ser madre soltera. Voy acotando un poquito más los requisitos del hombre que tiene que compartir mi vida y no lo veo tan difícil. Yo también me amoldo y ahora soy menos exigente".

Feliz a pesar del varapalo que se ha llevado con Álex, Cristina confiesa que no está buscando el amor, aunque tampoco se cierra a volver a enamorarse. "Si llega llega, pero buscarlo buscarlo no" explica, dejando entrever que no ha perdido el tiempo y ya ha tenido alguna que otra cita: "Tengo una vida súper interesante, mucho. No estoy en mi casa aburrida y sola".

Por delante, antes de encontrar el amor, terminar el libro en el que está inmersa. Una obra en la que, como adelanta, "no es una novela. Voy a hablar de mí y voy a contar cosas que jamás he contado, me apetece escribirlas y no decirlas. Siento que en el libro voy a poder contar algo mío de la manera que yo lo quiero contar, que muy poca gente lo sabe, a lo que nunca me he querido enfrentar y que no he tenido fuerzas de contar hasta ahora". También hablará de amor aunque, como asegura, "mejor no pondré nombres para que no se me enfaden". "Y si alguno ve algún parecido con la realidad es pura coincidencia" bromea.