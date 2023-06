El coste hospitalario de pacientes con covid se dispara casi un 30 % si tienen obesidad

El coste medio hospitalario de los pacientes con covid-19 es un 28,4 por ciento superior en aquellos que tienen obesidad frente a las personas con normopeso, una cifra que se eleva al 56,3 por ciento en el grupo de población menor de 70 años, siendo los ingresos UCI y las traquetomías donde esa diferencia es mayor.

Es uno de los principales resultados del estudio "Obesity-Covid. Impacto clínico y económico de la COVID-19 en personas con obesidad en una cohorte de pacientes españoles durante la primera ola de la pandemia", realizado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid (IdISSC), con la colaboración de Novo Nordisk.

La investigación, que acaba de publicarse en la revista "Frontiers in Endocrinology", observacional, retrospectiva y unicéntrica, se ha hecho sobre 3.402 personas, de las cuales 1.871 eran menores de 70 años, con diagnóstico probable o confirmado de covid-19; de ellas, un tercio (1.134 personas) eran pacientes con obesidad.

De ella se desprende que los costes medios por paciente con covid-19 varían significativamente en función del índice de masa corporal (IMC) y del número de comorbilidades asociadas, de modo que una persona con normopeso con coronavirus supone un gasto medio de 6.941 euros frente a los 10.144 euros de una persona contagiada con obesidad grado I.

La persona con obesidad y covid-19 y que presenta además dos comorbilidades tiene un sobrecoste del 38 % sobre el que no tienen ninguna de estas complicaciones, y el que presenta tres tiene un sobrecoste del 64 %.

De media, la obesidad genera un 28,4 % de exceso de costes, y donde la diferencia entre pacientes con exceso de peso con los que no lo tienen es mayor es en la admisión en UCI (62,4 % de exceso de costes) y la traqueotomía con ventilación mecánica invasiva (53 %).

Aún mayor es en el grupo de menos de 70 años, en los que se incrementa hasta un 56,3 %, y eso es porque "el uso de recursos altamente costosos ha sido más intensivo", ha explicado Beatriz González, catedrática de Economía e investigadora en Economía de la Salud en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autora del estudio.

En este caso, al exceso de coste en medicación (92,9 %), traqueotomía y ventilación mecánica invasiva (69,4 %) y la admisión en UCI (57,2 %), se suma la hospitalización (56,2 %) como otra variable determinante.

No obstante, y sin rebajar el impacto económico, "el problema no está en el sobrecoste de la obesidad en el tratamiento de la covid-19, sino en el sobrecoste de la obesidad en sí misma, con sus comorbilidades asociadas, tanto el sanitario como el no sanitario", ha remarcado.

Al impacto económico se une el clínico: como ha recordado Miguel Ángel Rubio, autor también del estudio y jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición del Clínico, "la obesidad se asocia a un estado proinflamatorio de bajo grado que condiciona una desregulación de la respuesta inmune, haciéndola más proclive a las infecciones".

Y esta situación predispone a que, ante una infección como la covid-19, "se libere una excesiva cantidad de sustancias inflamatorias (tormenta de citocinas) que van a producir un agravamiento de la enfermedad infecciosa y, por tanto, necesidad de hospitalización".

Sin olvidar que la obesidad está asociada a la aparición de hipertensión arterial, diabetes y resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares o dislipemias, algo que hace que las personas que tengan covid, obesidad y alguna de estas comorbilidades tengan el triple de riesgo de ingreso hospitalario y el doble de ingreso en UCI que si no tiene comorbilidades.

El impacto clínico se intensifica cuando la obesidad es de grado III, ya que la acumulación de grasa en la pared torácica, vías respiratorias o corazón favorece una mayor dificultad respiratoria, menor expansión del volumen pulmonar y limitaciones de movilización de la caja torácica, que van a ser responsables de hipoventilación, hipertensión pulmonar y apneas del sueño.