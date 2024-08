Corbí vuelve a comercializar el cóctel de aceitunas, piparra dulce y aceituna de Jaén al garantizar su trazabilidad

La compañía Olives Corbí ha informado que retoma la comercialización de nuevos lotes del cóctel de aceitunas, piparra dulce y aceituna de Jaén tras recibir la conformidad de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por lo que estos productos vuelven a estar disponibles para los consumidores después de que la compañía retirara inmediatamente del mercado y de manera voluntaria 15 toneladas de estas tres referencias, tras una alerta el pasado 3 de mayo de la Agencia Española de seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Las autoridades sanitarias calificaron los productos objeto de la alerta como no aptos para su consumo ante la posibilidad de que contuvieran ingredientes en su elaboración que habían superado su fecha de consumo preferente. Tras conocer la alerta alimentaria, Corbí activó todos los protocolos de calidad y de seguridad alimentaria, e inmediatamente informó a la Conselleria de las medidas adoptadas y de las gestiones realizadas para la retirada de todos los productos alertados del mercado.

En paralelo, informan, realizó un "exhaustivo" estudio y análisis de los hechos con respecto a las referencias afectadas por un laboratorio especializado y homologado por ENAC. De las investigaciones realizadas y de los resultados obtenidos puede concluirse que los productos retirados del mercado no han afectado en ningún momento a la salud del consumidor.

"Una vez realizadas ambas actuaciones y tras el resultado del análisis, que ratifica los estándares de calidad internos", la compañía ha informado a las autoridades sanitarias del hecho de que la producción y comercialización de todas las categorías de sus productos continúa.

Las comprobaciones de las autoridades de control determinan que no existe evidencia que indique que los ingredientes no son aptos para consumo humano y que la empresa cumple con los requisitos de trazabilidad y seguridad de los productos comercializados. No ha adoptado, así, ningún tipo de medida para impedir su producción y comercialización y el proceso de elaboración no se ha paralizado en ningún momento, tras comprobar su conformidad con la legislación.

Los nuevos lotes se distribuyen con fecha de consumo preferente a partir de la fecha 03/05/2026. Tras la gestión de la alerta alimentaria por parte de la compañía, en colaboración con los clientes, proveedores, distribuidores y las autoridades sanitarias, a fin de proceder a la retirada de todos los productos objeto de la alerta, los productos comercializados en estos momentos son seguros y no existe ningún tipo de restricción para su comercialización.