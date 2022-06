La contundente respuesta de Dabiz Muñoz cuando cuestionan cómo se come en Madrid: "Soy un cuñado"

Dabiz Muñoz es uno de los mejores chefs del mundo. Así se lo han reconocido el resto de colegas de profesión, aunque él mismo no se considere el mejor del mundo. Su trayectoria, con tres estrellas Michelín, le avalan al menos como uno de los chefs de mayor prestigio.

Este viernes, el famoso y popular chef se ha convertido en viral por la respuesta que le ha dado a una usuaria en redes sociales. Muñoz ha respondido a un hilo en Twitter sobre la gastronomía madrileña.





En él, se aseguraba lo siguiente. "El que diga que en Madrid se come mejor que en Londres es un cuñado y de esta no me vais a bajar. La complacencia de que aquí se come muy bien, equiparable a que Madrid sea la ciudad con más árboles del mundo. En Londres comes barato (en mercados callejeros por 7-8 libras). Yo pensaba que ya lo habíamos superado", escribía una tuitera.

Poco tiempo después, el chef ha asegurado que "es un cuñado", dejando entrever que opta por Madrid. Una capital que le da muchas alegrías a nivel laboral ya que dispone de dos establecimientos que son un auténtico éxito.





Como no podía ser de otra forma, el mensaje del famoso chef ha tenido decenas de respuestas de los usuarios de la red social del pajarito azul. La gran mayoría de ellos, eso sí, eran apoyando al propio cocinero. "En Londres se come basura, en cualquier lugar de España se come mejor que allí y que en casi cualquier parte del mundo", escribió un usuario.





"¿Pero esta mujer ha salido por Madrid a comer?" o "Esta mujer no es ni de Madrid ni de España", han asegurado otros dos seguidores del famoso cocinero, que han criticado las palabras de la mujer.





Otro de los defensores de Muñoz quiso incluso dar fe de que el chef estaba en lo cierto. "Soy un cuñado, viví en Londres y hablo sabiendo lo que digo, no como la doña esta que va un fin de semana", escribió.





Dabiz Muñoz desvela el motivo real por el que hay que echarle aceite a la pasta

El dueño de Diverxo compartía con sus seguidores de Instagram la forma peculiar que tiene de preparar su 'pasta al estilo Agus', una receta familiar, basada en un ragout de chicharrones.

En plena preparación del plato, Muñoz sorprendía a muchos de los puristas de la pasta al decidirse a verter un chorro de aceite en plena olla, cuando esta se encontraba en ebullición, con la pasta cociéndose. Él mismo avisaba: “Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva”, comentaba.





Y es que, para más de un italiano, esto puede resultar un tremendo sacrilegio, para uno de los mejores cocineros de España y del momento, resulta esencial a la hora de cocer la comida. Y el motivo, a pesar de lo que muchos piensan, no radica en que no se pegue.

“El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, el aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer no se os salga el agua por fuera y se os rebose”, explicaba Dabiz Muñoz en Instagram.