La contundente respuesta de un agricultor a Jordi Évole por promocionar un plato vegano: “Por si no lo sabías”

Poco podía esperar el presentador Jordi Évole que su mensaje sobre el regalo vegano que le había hecho la actriz Clara Lago, ex pareja del humorista Dani Rovira, se iba a volver en su contra a consecuencia de la respuesta que ha recibido por parte de un agricultor. Y es que, a través de un mensaje en la red social Twitter, el que fuera el 'Follonero' de Buenafuente compartió el envió que había recibido: un pack de tres platos veganos ya preparados para comer.

Pero ha sido el primero de ellos el que ha llamado la atención de sus seguidores: macarrones de remolacha. “Mi amiga Clara Lago está haciendo campaña para que me haga vegano. Hoy me ha enviado este pack de BeCleverBeVegan y lo estoy flipando bastante. Macarrones de remolacha para empezar”, comentaba el presentador de 'Lo de Évole'. Las primeras respuestas se cuestionaban por qué el periodista llamaba a esa variante de pasta 'vegana'. La explicación la daba precisamente un agricultor, que respondía de manera tajante al ecologismo del comunicador.









La respuesta de un agricultor a Jordi Évole



Se puede suponer por la publicación que la mayoría de la pasta se prepara con huevo, por lo que implicaría el uso de animales para un punto del proceso de elaboración. Incluso podría entenderse que se refiere al alto consumo de agua. Y es que en la propia web de la empresa puede leerse el siguiente mensaje: “Estás contribuyendo a la mejora del medioambiente y la reducción del sufrimiento animal, ya que una semana comiendo 100% vegetal equivale a un ahorro de 7.000 litros de agua”.

Es precisamente donde ahí el usuario de nombre Tom, agricultor, tenía la respuesta para el presentador de Atresmedia. “Por si no lo sabíais, los macarrones vienen de una cosa que se llama trigo. Esa cosa llamada trigo, normalmente es de secano. La otra cosa llamada remolacha, es de regadío. Entonces los macarrones de remolacha, son menos sostenibles a la par que peores para el medioambiente”, criticaba en una publicación en la misma red social. Un mensaje que ha recibido el aplauso de casi 10.000 usuarios.

Por si no lo sabíais, los macarrones vienen de una cosa que se llama trigo.



Esa cosa llamada trigo, normalmente es de secano.



La otra cosa llamada remolacha, es de regadío.



Entonces los macarrones de remolacha, son menos sostenibles a la par que peores para el medioambiente https://t.co/5PWH84jzFy — Tom (@Tomy_Rohde) September 29, 2021









Nuevo accidente de Jordi Évole en La Sexta



Todo ello en el mismo día en el que al presentador de La Sexta le tocaba acudir al resto de programas de su cadena a promocionar su entrevista de este domingo al ex asesor de Sánchez en La Moncloa, Ivan Redondo. Precisamente en 'El Intermedio', donde ya sufrió un episodio de cataplexia hace unos meses, volvería a ocurrirle algo similar.

El entrevistado estaba comentando la indignación de Vox por llamar 'albóndigas' a las albóndigas veganas. Un tema con el que el presentador no pudo evitar hacer bromas. "A mí lo que me gustaría es que se estableciese en la RAE que a las croquetas hay que llamarlas 'cocretas'. Es un nombre que siempre me ha gustado mucho más", decía por su parte Évole. "Eso ya está aceptado. Eres un visionario... La pena es que no te enteres de nada", se metía Wyoming con él.









Tras varias bromas sobre el anterior episodio de cataplexia, y algún que otro ataque de risa, Évole se desplomó de nuevo sobre la mesa y, como la última vez, apoyó su cabeza sobre sus brazos. "Coño, Jordi. Me vas a joder el programa", bromeaba el presentador, esforzándose por no reírse. "Me dicen que no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí nuestro programa de hoy ¡Que entre el SAMUR!", se despedía el conductor del espacio, mientras se veía que Évole seguía sobre la mesa.