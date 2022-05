La contaminación como factor de riesgo para la salud: Solo en 2019 murieron 9 millones de personas

La contaminación es un hecho y, durante los últimos años, su repercusión en nuestra salud ha sido estudiada por muchos científicos. Los expertos han coincidido en que sus efectos están causando preocupantes impactos negativos en nuestros cuerpos. Solo en 2019 la contaminación ambiental causó nueve millones de muertes en todo el mundo. Así lo asegura el informe realizado por 'The Lancet Comission on Pollution and Heald', que ha sido publicado en la revista 'The Lancet Planetary Health'. Por lo tanto, este fenómeno se "convierte en el factor de riesgo ambiental más grande del mundo para enfermedades y muerte prematura", dice el informe.

Richard Fuller, autor principal ha remarcado que "pese a las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas, la prevención de la contaminación se pasa por alto, en gran medida, en la agenda internacional de desarrollo". Es más, a pesar de que ha habido reducciones en el número de fallecimientos debidos a los diferentes tipos de contaminación asociados con la pobreza extrema, las muertes atribuibles a la contaminación del aire y por sustancias químicas tóxicas han aumentado. Y es que de los nueve millones de fallecidos en 2019, la mala calidad del aire (doméstica y ambiental) fue la causante de 6,67 millones.

"Poco progreso real"

Los autores del informe afirman que "a pesar de los esfuerzos continuos de las agencias de la ONU, grupos comprometidos, personas comprometidas y algunos gobiernos nacionales (principalmente en países de altos ingresos), se puede identificar poco progreso real contra la contaminación en general, particularmente en los países de bajos y medianos ingresos, donde la contaminación es más severa". Los expertos dicen que la contaminación es la mayor amenaza que existe para la supervivencia del ser humano y del planeta entero.

"La prevención de la contaminación también puede ralentizar el cambio climático (logrando un doble efecto beneficioso para la salud) y nuestro informe pide una transición masiva y rápida para abandonar todos los combustibles fósiles y pasar a las energías limpias y renovables", dice Philip Landrigan, director del Programa de Salud Pública Global y del Observatorio de la Contaminación Global del Boston College y uno de los autores. Por lo tanto, los científicos aseguran que se necesita actuar urgentemente para controlar la contaminación y así prevenir las enfermedades que están relacionadas con ella, poniendo el énfasis en la contaminación del aire y el envenenamiento por plomo.

"La contaminación es una amenaza planetaria"

"Por lo general, la contaminación se ha visto como un problema local que se debe abordar a través de la regulación subnacional y nacional o, ocasionalmente, mediante la aplicación de políticas regionales en países de ingresos más altos. Ahora, sin embargo, es cada vez más claro que la contaminación es una amenaza planetaria y que sus impulsores, su dispersión y sus efectos sobre la salud trascienden las fronteras locales y exigen una respuesta global", aclaran en el informe. De acuerdo a estas evidencias, los expertos han publicado una serie de recomendaciones a seguir.

Entre ellas destaca la petición de que las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales continúen ampliando el enfoque en la contaminación como uno de los problemas ambientales globales, junto con el cambio climático y la biodiversidad. Para ello dicen que las autoridades deberían utilizar la dimensión de la salud como un impulsor clave en las decisiones políticas y de inversión. Por otro lado, los países que se están viendo más afectados deben concentrar sus recursos en abordar la contaminación del aire, por plomo y la química, ya que son los problemas clave en la contaminación moderna.

"Una transición masiva y rápida a la energía eólica y solar reducirá la contaminación del aire ambiental además de frenar el cambio climático", sostienen los autores del informe. Finalmente, destacan la importancia de crear un grupo científico y político independiente, similar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), a la vez que ofrecer una mayor financiación para controlar este efecto negativo en el planeta. Ya que la contaminación moderna necesita "mayores medidas de mitigación y prevención".