El consejero de Educación de Galicia tilda de "maquillaje" la nueva EBAU del Gobierno en la que no ve "cambios"

Sostiene que "no hay criterios de corrección homologables" y los socialistas le reprochan "dejación de funciones"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha tildado de "estafa" y de "maquillaje" la nueva Selectividad aprobada el martes en el Consejo de Ministros, que entrará en vigor el próximo año y que pasará a denominarse Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Preguntado por el diputado socialista Julio Abalde sobre el posicionamiento de la Xunta y las críticas del PP, cuyas autonomías avanzaron que aplicaran criterios propios de corrección, el conselleiro ha manifestado que el Gobierno central "está renunciando a gobernar y vuelve al sistema prepandémico, casi sin cambios".

"Se quiso ocultar lo que se está haciendo, vamos a seguir igual con una gran mentira", ha sentenciado en una intervención en el pleno del Parlamento gallego en la que ha reprochado al Ejecutivo central "falta de diálogo" y también de información sobre el Real Decreto aprobado.

"No hay cambios reales, es todo un maquillaje, las cuestiones transversales son las mismas, no hay criterios de correción homologables, no vinculan los currículums con las materias específicas", ha afirmado también sobre un Real Decreto que consideró "cuestionable en la forma y en el fondo".

PUBLICACIÓN "A TRAICIÓN"

"Una publicación hecha a traición", ha dicho, además, sobre el anuncio tras el Consejo de Ministros, el conselleiro, para quien el PSOE está "perdido en esta materia".

"La Xunta defiende que sea común y que posibilite la igualdad de oportunidades", ha recalcado sobre la postura del Ejecutivo gallego y tras asegurar que en la Selectividad hay ahora "un distrito único, con 17 caminos diferentes, los de cada comunidad autónoma", un modelo con el que, en su opinión, "se generan desigualdades".

"Sabe que es imposible hacer un exámen único para toda España", ha argumentado el diputado socialista Julio Abalde, quien ha cuestionado que la Xunta defienda esa propuesta teniendo una "lengua propia". "Otra cosa es armonizar, buscar sistemas que permitan armonizar los resultados", ha recalcado en su exposición, en la que ha considerado que el Ejecutivo gallego está haciendo "dejación de funciones".

USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS AULAS

En el pleno, también se abordó el uso de las tecnologías en las aulas en una pregunta planteada por el parlamentario del PP Julio García Comesaña al conselleiro sobre el protocolo respecto al uso de los teléfonos móviles.

El titular de Educación ha asegurado que Galicia fue "pionera" en esta materia y ha defendido la convivencia con la tecnología en el ámbito educativo con un "buen uso" de las mismas y garantizando el cumplimiento en el mismo.

También ha incidido en el uso de móviles en las aulas "como herramienta tecnológica", pero ha insistido, no obstante, en que se está "ante un debate social". "Debemos estar concienciados y no descargar toda la responsabilidad en el sistema educativo", ha recalcado.